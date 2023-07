Malgré la chaleur, quelques jeunes s'initient au fit foot à Châteauroux avec le Foot Truck

Utiliser un ballon de football pour jouer au tennis, faire des chorégraphies en rythme ou du golf ? C'est ce que propose le Foot-Truck pendant deux jours, ces 10 et 11 juillet, place de la République à Châteauroux. Quelques jeunes et moins jeunes ont pu en profiter malgré la chaleur.

Coordination et mémoire, le fitfoot c'est pas si facile

Vanessa Roger est venue faire profiter de ses connaissances en fitfoot notamment. Une activité qui mêle des chorégraphies en rythme avec l'utilisation du ballon de football. "C'est très complet, il y a un côté cardio, renforcement musculaire, et puis il faut aussi avoir une bonne coordination et mémoire pour retenir les chorégraphies."

Un exercice qui plaît à Alessandro, 9 ans. Et quand on lui demande pourquoi : "Ben parce que j'aime le football !", répond-il du tac au tac. A ses côtés, Martin, 8 ans, s'emmêle les pinceaux. Il a tenu à revenir pour profiter de l'activité, après avoir fait du foot golf, du foot tennis et du foot en marchant ce matin. C'est par hasard qu'il est passé avec sa maman : "Il veut absolument que je l'inscrive en club, alors c'était l'occasion", sourit-elle.

Le Foot-Truck sera à Bourges les 12 et 13 juillet

A ses côtés, Guillaume, animateur du Foot-Truck, se prête au jeu aussi. "L'idée c'est de faire découvrir d'autres pratiques du foot", explique-t-il. On aimerait ensuite que les clubs créent des sections dédiées." Le voyage du foot-truck n'est qu'à ses débuts. Il doit ensuite se rendre à Bourges les 12 et 13 juillet, puis à Blois, Tours, Orléans et Chartres pour finir.