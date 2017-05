Ligue 1 : malgré la défaite de Paris à Nice, il reste (quand même) du suspense en tête

Le Paris SG a beaucoup perdu à Nice (3-1) dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Seul leader, Monaco est-il assuré de remporter le titre de champion de France, Paris peut-il encore revenir et Nice est-il en capacité de chiper la place de dauphin aux Parisiens ?

Monaco, Paris, Nice. L'ordre du trio de tête de la saison 2016-2017 de la Ligue 1 est-il fixé après la 35e journée de Ligue 1 disputée ce week-end ? D'ici la dernière journée le 20 mai prochain, quels scénarios sont encore possibles ? Francebleu.fr fait le point sur le podium.

A LIRE AUSSI ► Les enjeux du sprint final analysés par les journalistes de France Bleu après la 31e journée de Ligue 1

Le classement du trio de tête à l'issue de la 35e journée de Ligue 1 - LFP

Mathématiquement, rien n'est définitivement joué pour le titre

Si l'on connaît le podium depuis quelques journées, mathématiquement rien n'est encore fait. Pour rappel, la victoire vaut 3 points, le match nul 1 point et la défaite 0. Et il reste trois matches à disputer pour Paris et Nice et quatre pour Monaco qui compte un match en retard face à Saint-Etienne.

Monaco (1er, 83 points) n'est donc pas officiellement sacré. Si les trois équipes de tête remportent leurs derniers matches, le club du Rocher sera sacré au mieux le 17 mai s'il ne perd pas contre l'ASSE à Louis-II lors de son match en retard avant l'ultime journée le 20 mai.

L'ASM peut-elle réussir un sans faute ? Les hommes de Leonardo Jardim ont leur destin en leurs mains avec un match en plus à jouer et "trois points et demi" d'avance si l'on prend en compte leur différence de buts (+66) bien supérieure à celle du club parisien (+46). Sans aucune défaite en championnat en 2017, ils ont un calendrier plutôt favorable mais devront faire attention au déplacement à Nancy, qui joue le maintien, et la réception de Saint-Etienne, qui a encore un maigre espoir de jouer l'Europe. Seule inconnue : la demi-finale de Ligue des Champions à disputer contre la Juventus (3 et 9 mai) va-t-elle laisser des traces dans le sprint final en championnat ?

Le calendrier de Monaco : va à Nancy, reçoit Lille, reçoit Saint-Etienne (match en retard), va à Rennes

Paris (2e, 80 points) peut donc encore y croire comme Nasser Al-Khelaïfi : "Ce n'est pas encore fini, mathématiquement non, mais c'est difficile", a reconnu le président parisien après le vers à Nice. Pour cela, le PSG doit compter sur trois faux-pas du leader monégasque (deux défaites et un nul) lors de ses quatre derniers matches et faire carton plein de son côté en récoltant les neuf derniers points.

Les hommes d'Unaï Emery doivent se méfier car les trois rencontres ne sont pas jouées d'avance face à deux équipes qui luttent pour leur survie dans l'élite (réceptions de Bastia et Caen) et avec un déplacement dans le Chaudron de Saint-Etienne qui rêve encore de se qualifier pour la Ligue Europa. Sur la saison entière, le PSG pâtit de ses difficultés face aux deux autres membres du podium qu'il n'aura pas battus (2 points pris sur 12 possibles face à Monaco et Nice). Après quatre titres de champion de rang, c'est un énorme revers en perspective pour le PSG, qui fait de la Ligue 1 son objectif minimal chaque saison.

Le calendrier de Paris : reçoit Bastia, va à Saint-Etienne, reçoit Caen

Nice peut-il faire perdre encore plus gros à Paris ?

Et si l'OGCN raflait la mise ? Déjà assuré de terminer à la 3e place, Nice (3e, 77 points) peut mettre le club de la capitale sous pression et lui chiper sa place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions sans passer pour le tour préliminaire. Ce serait une catastrophe pour Paris, une place historique pour les Aiglons depuis 41 ans.

D'autant que les hommes de Lucien Favre ont des arguments pour faire douter les Parisiens après leur victoire à l'Allianz Riviera dimanche soir. Avec trois points de retard sur le PSG, ils doivent faire un sans-faute lors des trois dernières journées et espérer un faux-pas des Parisiens. Mais ce ne sera pas simple avec deux déplacements chez des équipes européennes (Marseille et Lyon) et la réception d'Angers.

Le calendrier de Nice : va à Marseille, reçoit Angers, va à Lyon

Le classement