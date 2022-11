Malgré les absents, les Bleus "restent favoris" pour gagner la Coupe du monde, estime le Vannetais Gaël Danic

Et si la jeunesse prenait le pouvoir en équipe de France ? Avec la cascade de blessures de ces dernières semaines, les Bleus débutent leur mondial ce mardi 22 novembre, à 20h face à l'Australie, avec moins de certitudes qu'espéré. Pogba, Kanté, Kimpembe, Benzema, autant d'absents qui figurent habituellement parmi les meilleurs du monde à leurs postes. Pour autant, les Bleus "restent favoris" pour gagner la Coupe du monde, estime Gaël Danic, ancien joueur professionnel, désormais consultant foot de France Bleu Armorique.

Avec ces forfaits, Didier Deschamps voit sa tâche se compliquer. "Ce sont des joueurs qui étaient titulaires dans cette sélection, mais on reste l'équipe de France. Quand je vois les joueurs qu'on a, j'ai envie de dire qu'on reste une très grande Nation", assure le Vannetais.

Si l'équipe reste compétitive et prometteuse, les questions sont nombreuses notamment au milieu de terrain, où le niveau semble moins élevé désormais :"C'est là où le bât blesse... On va peut-être manquer d'expérience, surtout au milieu. Mais après on ne sait jamais, ces jeunes sont très culottés, ils ont beaucoup de talent et jouent dans des grands clubs donc sont habitués aux rendez-vous de Ligue des Champions", explique Gaël Danic.

