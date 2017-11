Malgré les occasions, le Fc Metz s'incline pour la onzième fois en Ligue 1 face à Lille, 3-0

Après douze rencontre de Ligue 1, le Fc Metz compte onze défaite. Face à Lille, les Grenats auront manqué de réalisme. Score finale, 3-0.

Il n'y aura pas eu d'effet Frédéric Hantz, au tableau d'affichage. Le Fc Metz s'incline 3-0 face à Lille.

Une affaire qui ne fait pas du tout les affaires des Grenats, qui voient un adversaire direct dans la course au maintien prendre le large (Metz, 20 ème avec 3 points; Lille, 19 ème avec 9 points).

Le film du match c'est à retrouver ici entre le Fc Metz et Lille OSC (0-3)

Manque de réalisme

Et pourtant, tout avait si bien commencé. Hormis les dix premières minutes lilloises, le Fc Metz a clairement les occasions les plus franches. Bisevac à la 10ème minute n'appuie pas assez sa tête mais oblige Maignan, le gardien de Lille à la parade; le capitaine grenat est imité par Dossevi (22')

Maignan ou ce genre de gardien mauvais qui sort le match de sa vie contre nous... — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) November 5, 2017

D'une frappe enroulée le "monsieur plus" du club à la Croix de Lorraine n'est pas loin de la lucarne adverse. C'était sans compter sur un superbe gardien du Losc. Cohade et Roux (28' et 40') buteront à leur tour sur le portier nordiste.

Fébrilité défensive et mentale

On remarque alors déjà la patte de Frédéric Hantz. Lui qui avait promis "de l'intensité", des "coups de pieds arrêtés mieux travaillés", les joueurs lui donnent raison sur le terrain, à l'image d'un Nguette dans un bon soir.

Mais la machine s'enraye rapidement, preuve que la vingtième et dernière place au classement n'est pas usurpée. Peu avant la mi-temps, l'avant-centre ivoirien Pépé ouvre le score sur pénalty. Un coup de poignard que les Messins traîneront comme un boulet tout le reste de la rencontre, moins incisifs.

Et pendant que Marcelo Bielsa fait les cent pas sur le bord du terrain et que les supporteurs lillois crient "Mouillez le maillot" à leurs poulains, Bahlouli, qui ne s'était jusqu'alors illustré que par des fautes, double la mise sur une belle action collective. 2-0. Puis 3-0, le doublé pour l'ivoirien Pépé.

Le Losc peut souffler, son entraîneur vient probablement de sauver sa tête. En attendant, les Grenats restent avec leurs doutes. Ils vont pouvoir profiter de la trêve pour tenter de remettre la machine en route.

Prochain match samedi 18 novembre à 20 heures à Toulouse.