Toujours pas de victoire au Parc OL pour les Caennais, battus par Lyon ce dimanche soir 1-0. Bertrand Traoré a marqué le seul but de la rencontre à la 62e minute, profitant d'un centre de l'ancien havarais Ferland Mendy, dévié par Genevois et Féret.

Une action malheureuse pour des Normands sérieux défensivement autour de leur défense à cinq Bessat-Djiku-Diomandé-Genevois-Guilbert. Après une bonne entame, les hommes de Patrice Garande ont néanmoins reculé au fil de la première période et il a fallu un grand Vercoutre pour sauver la maison caennaise face à Maolida (34').

Au retour des vestiaires, Lyon a accéléré. Mendy a touché le poteau à la 48' et Mariano a sollicité Vercoutre dans la foulée. Et pourtant, Caen passait tout près du 1-0 sur une tête de Crivelli sur le poteau de Lopes.

C'est alors que Traoré jaillit au milieu de la surface normande pour marquer. Caen ne s'en est pas remis. Visiblement à la peine physiquement, les Malherbistes ont eu du mal à s'approcher des buts lyonnais. Au contraire, Vercoutre sauvait à nouveau les siens devant Mariano à la 86'.

Caen, 12e de Ligue 1 après 29 journées, compte sept points d'avance sur le barragiste Troyes et jouera chez sa bête noire Angers samedi 17 mars pour la 30e journée.

Les Normands regrettaient surtout d'avoir trop reculé face à l'OL, comme Patrice Garande :

Je suis un peu frustré car il y avait moyen de faire mieux. J'ai bien aimé notre première mi-temps. L'organisation était cohérente. Mais je regrette la seconde période. On a joué trop bas. Il aurait fallu être plus haut, plus agressif, et mieux jouer avec le ballon, ce que l'on n'a pas fait."