Mamadou Sakho élu joueur citoyen de l'année, lors des Trophées UNFP

Mamadou Sakho et son épouse Majda aux trophées UNFP

Investi depuis plus de dix ans dans l'associatif, avec la création d'une association baptisée Amsak, puis la naissance d'une fondation qui porte le même nom, Mamadou Sakho a logiquement été distingué, ce dimanche, lors de la remise des Trophées UNFP.

Le footballeur de 32 ans, ancien international français, a reçu le prix du joueur citoyen de l'année, pour l'ensemble de son oeuvre, lui qui, ces dernières années, est régulièrement venu en aide aux enfants défavorisés, que ce soit en France, en Angleterre ou en Afrique.

D'ailleurs, le défenseur de la Paillade a organisé le mercredi 4 mai dernier un gala de charité, au Mas Saint-Gabriel de la famille Nicollin, afin de recueillir des fonds pour le complexe qu'il construit actuellement au Sénégal.

Il s'agit d'un projet à trois branches, dans le village de ses parents à l'Est du pays, dont il a financé le lancement avec des deniers personnels : orphelinat, centre de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture et de l'artisanat de local, et académie de football.

Réaction : Mamadou Sakho au micro de Xavier Monferran et Bruno Salomon

