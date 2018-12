Manche - Voici l'événement sportif qui vous a le plus marqué en 2018

L'année 2018 nous a réservé de jolis moments de sport. Ces quatre derniers jours, vous avez pu voter sur francebleu.fr pour l'événement sportif qui vous a le plus marqué dans la Manche. De la qualification historique de l'US Granville en coupe de France de football au record du monde d'apnée de Benoit Dupont, en passant par les médailles d'Alexandre Henrard en pentathlon, et de Pierrick Ledard en aviron, ou encore l'exploit de la nageuse Lauriane Bonnamant et le sacre des basketteuses de la Glacerie... Quel événement vous a le plus marqué ?

en savoir plus Le KOP France Bleu

L'US La Glacerie d'un rien devant l'US Granville

L'US la Glacerie championne de France est l'événement sportif qui a recueilli le plus de vote sur francebleu.fr © Radio France

Les votes ont été arrêtés ce lundi à 18h30 et les résultats dévoilés dans la foulée dans le KOP France Bleu Cotentin. Vous avez été un millier à voter. La première place se joue pour quelques voix seulement entre des basketteuses et des footballeurs.

Les basketteuses de l'US La Glacerie championnes de France accèdent au monde professionnel (24%, 233 voix) L'exploit des footballeurs de l'US Granville qui éliminent Bordeaux en coupe de France (23%, 218 voix) La cherbourgeoise Lauriane Bonnamant traverse la Manche (15%, 147 voix) Benoit Dupont bat le record du monde d'apnée sur 24 heures (14%, 135 voix) Pierrick Ledard décroche une médaille d'argent aux mondiaux d'aviron de mer (12%, 112 voix)

Suivent dans ce classement des événements sportifs qui vous ont le plus marqués cette année : le titre de champion du monde de pentathlon du coutançais Alexandre Henrard, le départ de Jean-François Fortin du stade Malherbe de Caen et le pari fou du boxeur saint-loi Maxime Beaussire pour conquérir le titre européen.