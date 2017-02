Manchester - ASSE : direction Manchester, la "Music city"

C'est demain, jeudi, que l'ASSE disputera son 16e de finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse de Manchester United. Cette ville résonne particulièrement pour les amateurs de football, mais aussi pour les passionnés de musique. Manchester a vu émerger de très nombreux groupes.

La vie culturelle de Manchester pourrait être résumé en deux parties. Le football... et la musique. Car la ville du Nord de l'Angleterre est depuis des décennies à l'origine de talents qui sont parvenus à transpercer les frontières de la ville ouvrière.

Bee Gees, Herman's Hermits and The Hollies

Depuis la fin de la guerre, de nombreux groupes émergent de la scène mancunienne. C'est dans sa banlieue que les Bee Gees réaliseront leurs premiers morceaux à la fin des années 50 (article en anglais), tout comme Herman's Hermits et son tube "No Milk Today" en 1966. Gros succès aussi pour The Hollies avec "Long Cool Woman" en 1971.

1976, année décisive en ⚽️ et en ♪🎤♫

1976 est une année décisive dans l'histoire de l'ASSE, elle l'est aussi dans celle de la musique à Manchester. La ville bascule lors d'un concert mythique des Sex Pistols, au Free Trade Hall. Il se jouera devant 42 spectateurs certes, mais ce sont essentiellement des hommes qui compteront dans la musique des années à venir : le leader de Simply Red, le chanteur Morissey ou encore le journaliste et animateur de radio Tony Wilson. Celui qui est aussi et surtout le futur créateur du label Factory Records marquera en profondeur l'histoire de la musique anglaise en dévoilant le groupe Joy Division qui deviendra 4 ans plus tard New Order après le suicide de son chanteur Ian Curtis.

Punk, ecstasy et musique électronique

New Order fera la bascule entre le punk et les musiques électroniques qui vont elles aussi marquer l'histoire musicale de Manchester. Ces années 80 sont également celles de l'arrivée de l'ecstasy dans les boîtes de nuit. La drogue transforme la musique célébrée notamment dans le myhtique night club "L'Hacienda" et portée par des groupes comme les Stone Roses ou Happy Mondays.

Les années 80, Robbie Williams et Oasis

C'est la naissance du mouvement rave et celle de MadChester, la folie musicale sous acide. Les années 80 sont aussi celles des Smiths, une vague qui portera Manchester jusqu'au années 90 et l'émergence de deux groupes qui marqueront l'histoire de la Musique. l'un des premiers boys band, Take That emmené par Robbie Williams et puis Oasis, forcément, les frères Gallagher, leur hymne "Wonderwall" et la naissance de la britpop.

90's, Chemical Brothers et Ting Ttings

Depuis le milieu des années 90 l'influence de Manchester dans la musique anglaise a baissé mais la scène mancunienne continue tout de même de sortir des groupes aux succès mondial. De l'electro puissante des Chemical Brothers à l'indie pop des Ting Tings.

