Manchester-ASSE : pourquoi le club de Manchester United est un monument du football

Dans deux jours, jeudi, l'ASSE disputera enfin son 16e de finale aller de la Ligue Europa contre et sur la pelouse de Manchester United. Un événement rare dans l'histoire du club, face à un club qui a marqué l'histoire du foot. Voici ce qui fait de Manchester United... un monument du ballon rond !

Manchester United c'est tout simplement le plus gros palmarès du football anglais : vingt titres de champion, douze Coupes d'Angleterre et trois victoires en Ligue de Champions.

Cette destinée hors norme a débuté à la fin du 19e siècle sous le nom de Newton Heath et des maillots Vert et Or. C'est en 1902 que le club prend le nom et les couleurs qu'on lui connait.

1945 - 1969 Matt Busby, idole absolue

Matt Busby (au centre) est LA légende de Manchester United. © Maxppp -

Il vivra sa première belle période sous les ordres d'une idole absolue, Matt Busby, aux manettes du club de 1945 à 1969 pour cinq titres de champions. C'est aussi sous son règne que Manchester United vivra sa plus grande tragédie.

1958 - L'année de la plus grande tragédie

Le 6 février 1958, lors de la troisième tentative de décollage à l'aéroport de Munich, l'avion s’écrase en bout de piste. le bilan est très lourd : huit morts et quinze blessés. À l'époque, Bobby Charlton est sauvé par un de ses coéquipiers.

Encore aujourd'hui à Old Trafford, une horloge est arrêtée sur l'heure du crash et le drame sera gravé à jamais estime Matt Busby dans une interview à la BBC. "Ça restera toujours, malgré le fait que le temsp passe, que la mémoire des gens s’effrite. Cette chose... terrible, qui est arrivée à Manchester United, ça restera gravé dans le club et chez les supporters".

1986... 1990... - L'arrivée d'Alex Ferguson, "Fergie" et du "King" Éric Cantona

Les Red Devils retrouveront ensuite le chemin du succès puis ils traverseront une sombre traversée du désert, incapables de remporter le championnat pendant 25 ans jusqu'à l'arrivée de l'Écossais Alex Fergusson à la tête de l'institution. C'est avec cet entraîneur que les Red Devils vont devenir légendaires. Et il sera bien aidé par un tricolore qui va marquer l'histoire du club !

Le retour au sommet coïncidera en effet avec l'apogée d'un Français... Éric Cantona, surnommé "Le King" encore aujourd’hui' à Manchester. Ken Loach s'insipera même de cet histoire d'amour avec le club et les supporters pour en faire un film, en 1999, "Looking for Éric". Dans son sillage, United entame une moisson sensationnelle de treize titres de champion en 20 ans.

Éric Cantona dit "Éric le King" est, encore aujourd'hui, une légende à Manchester. © Reuters

1999 - La finale de rêve face au Bayern Munich

C'est la période des David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes. Des footballeurs de génie dirigés par un chef d'orchestre hors norme, devenu le Saint Patron des supporters mancuniens. Et un chef d'oeuvre, la finale de la Ligue des Champions de 1999. Manchester est mené 1-0 par le Bayern Munich à l'entrée dans les arrêts de jeu. United inscrit deux buts en deux minutes et marque au fer rouge l'histoire du foot.

David Beckam, Dwight York et Peter Schmeichel (G à D) de Manchester, posent avec la coupe après leur victoire en finale de la Champions League face au Bayern Munich le 26 mai 1999. © AFP -

Manchester est donc un mythe sportif que très peu de Français ont eu la chance de vivre de l'intérieur, comme Fabien Barthez, Laurent Blanc, Patrice Evra ou encore Louis Saha, et plus récemment Paul Pogba.

2013 - La fin du règne

Le 9 août 2016, Paul Pogba est transféré vers son ancien club Manchester United pour la somme de 105 millions d'euros + 5 millions d'euros en bonus, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire. © AFP

Depuis 2013 et la passation de pouvoir de Sir Alex Fergusson, United ne règne plus sur le foot anglais. C'est son voisin, son ennemi intime, Manchester City qui a pris le relais en remportant le titre en 2014 et en jouant la Ligue des Champions quand United se contente de la Ligue Europa.

La rivalité entre les deux équipes de Manchester est très très forte et c'est vraiment une rancœur qui remonte à des dizaines d'années".

De quoi alimenter un peu plus la rivalité pour le Consul de France à Manchester, Rodolphe Soulard. "Il faut faire très attention à votre réponse. Si vous dites que vous soutenez les Bleus alors que l'autre personne soutient les Rouges, ça peut causer quelques tensions dans la conversation. La rivalité entre les deux est très très forte et c'est vraiment une rancœur qui remonte à des dizaines d'années**et qui ne disparaîtra sûrement pas"**.

Aujourd'hui malgré une période sportive moins dominatrice, Manchester est redevenu le club le plus riche du monde devant le Real Madrid, c'est aussi le plus populaire sur le web et sur les réseaux sociaux.

📻 Écoutez le reportage en musique, "Manchester Monument du foot" ↓

"Manchester, ce monument du foot !" Partager le son sur : Copier

Reportage - David Valverde / Montage et mixage - Alexandre Czuczman