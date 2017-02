Manchester-ASSE : "Que les supporters profitent du moment car United va gagner 2 ou 3-0 !"

France Bleu est la radio qui va vous faire vivre le 16e de finale de la Ligue Europa face à Manchester United comme nulle autre. Nous avons interrogé l'un des spécialistes des Red Devils, le journaliste Andy Mitten.

Quelle est l'ambition de Manchester United dans cette compétition ? La Ligue Europa est moins importante que le championnat ?

Andy Mitten : L'ambition c'est de la gagner, j'en ai parlé avec José Mourinho. D'autant que ce sera compliqué de remporter le championnat cette saison. Mourinho est un collectionneur de trophées. Il veut des preuves tangibles de son succès pour pouvoir dire "J'ai gagné ça, et ça, et ça...." Il m'a dit que son plus beau moment depuis son arrivée à Manchester c'est d'avoir remporté le Community Shield. C'est surprenant parce que ce n'est pas un trophée important. United est encore en course dans 4 compétitions. On sait que l'Europa League n'est pas la Champions League mais elle offre un ticket pour celle-ci si Manchester ne termine pas 4e en championnat. United est très sérieux sur ce point là : le club veut battre Saint-Étienne, passer les tours et gagner. Parce que c'est aussi la seule compétition qu'il n'a jamais remporté.

José Mourinho va-t-il mettre la grosse équipe ou va-t-il encore faire tourner ?

Il va mettre la grosse équipe. Manchester a remporté tous ses matches à domicile cette saison en Europe. Ils ont perdu en poules à Feyenoord, en Turquie et ils ont gagné en Ukraine. Donc United va mettre une équipe très solide à old Trafford mais aussi au match retour à Saint-Étienne. Ne vous méprenez pas : ils veulent gagner ce match !

A Saint-Etienne, nous connaissons bien Zlatan Ibrahimovic. Est-il toujours aussi puissant, aussi décisif qu'il pouvait l'être quand il jouait avec le Paris-St Germain ?

Il s'en sort très bien ! Il est devenu récemment le plus vieux joueur à marquer au moins 15 buts en Premier League. Il n'y a aucune preuve que son niveau ait baissé. C'est à son nom qu'on vend le plus de maillots et il marque des buts. Il est payé pour ça ! Il a déjà marqué 20 buts et il devrait en marquer 30 d'ici à la fin de la saison. Il a la confiance en soi d'un Eric Cantona et il est très populaire. Le seul regret c'est que United ne l'ait pas signé il y a 5 ans, plutot qu'il y a 6 mois...

Quelle doit être la stratégie de Saint-Étienne pour passer ? La défense avant tout ?

Amusez vous parce que vous allez sans doute perdre par 2 ou 3 buts ! (sourire) Profitez de venir dans l'un des plus beaux stades du monde et Manchester est une ville qui a bien évolué depuis 30 ans. Sportivement, Manchester a de meilleurs joueurs mais que les supporters stéphanois viennent à Old Trafford, sortent leurs maillots verts, chantent et je suis certain que l'équipe va rendre les choses compliquées pour Manchester United. Nous savons que Saint-Etienne sera un adversaire solide, qui a déjà atteint ce niveau de la compétition. Les joueurs attendent ce rende-vous