Manchester - ASSE : Suivez le périple des supporters des Verts jusqu'à Manchester !

C'est le jour J pour les supporters des Verts, leur équipe va jouer dans le mythique stade d'Old Trafford, contre la non-moins mythique équipe de Manchester United. Plus de 3.000 supporters de l'ASSE se déplacent avec le club ce jeudi. Suivez leur périple en direct toute la journée !

7h30 - C'est la foule des grands jours à l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon

© Radio France - Yves Renaud

7h12 - Le soleil se lève sur Manchester.. et c'est beau

© Radio France - Olivier Roché

6h00 - L'équipe de France Bleu Saint-Étienne Loire a-t-elle vendu son âme à Manchester ?

Les Red devils ? Non les Green stéphanois. © Radio France - Olivier Roché

David Valverde, Frédéric Boeuf et Olivier Roché vous réveillent sur France Bleu Saint-Étienne Loire... en direct de Manchester. Et regardez, on dirait bien qu'il y a un dress code.... rouge !