Ligue des Champions : le PSG condamné à l'exploit face à Manchester City

L'exploit est obligatoire pour le Paris Saint-Germain. Après la défaite au Parc des Princes 2 buts à 1, le PSG doit aller chercher son ticket pour une deuxième finale consécutive en Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City ce mardi soir à 21h. Il faut une victoire avec au moins deux buts d'écart en Angleterre, dans un Etihad Stadium où les Parisiens n'ont encore jamais gagné. La tension est au maximum, entre espoir des supporters, joueurs en mode combat, et incertitude autour de la participation de Kylian Mbappé, touché au mollet.

La décla : Neymar prêt à "mourir sur le terrain"

L'enjeu est immense alors l'état d'esprit se doit être à la hauteur. Dans les mots employés, s'il y en a un qui est à l'avant-garde, c'est Neymar. Le numéro 10 brésilien n'y va pas par quatre chemins pour résumer le défi qui attend le PSG et il emploie volontiers un vocabulaire guerrier, dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club : "Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la qualification quoiqu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain."

Le doute : Mbappé incertain

Titulaire, remplaçant ou tout simplement absent ? Le flou persiste autour de Kylian Mbappé, gêné au mollet droit. L'attaquant parisien s'est entrainé individuellement lundi soir. Un mollet qui a enflammé la toile lundi matin quand Kylian Mbappé a été filmé en train de boiter légèrement en sortant de sa voiture, au moment de filer vers l'avion pour Manchester. Son entraineur Mauricio Pochettino n'était lundi soir pas en mesure de lever les doutes : "_On va voir ce soir et ensuite, on prendra la décision_. Si je suis inquiet ? Oui bien sûr, on veut tous les joueurs en forme et disponibles pour jouer. On va voir dans les prochaines heures." Mais l'entraineur du PSG s'empresse de vouloir rassurer : "On a un gros effectif, tous les joueurs peuvent bien faire le boulot. Si Kylian n’est pas disponible, l’équipe a les outils et la qualité pour essayer de gagner, ce qui est l’objectif."

En tout cas du côté de Manchester, la ficelle de Mbappé blessé ne prend pas. "Je suis persuadé que Mbappé va jouer, j'en suis convaincu et j'ai hate de voir ça." a laché le coach des Citizens Pep Guardiola en conférence de presse. En cas de mise sur le banc ou de forfait, Kylian Mbappé devrait être remplacé à la pointe de l'attaque par Mauro Icardi.

Le PSG a au moins un absent de certain et il est de taille : Idrissa Gueye. Le milieu de terrain a fait le déplacement mais il ne jouera pas puisqu'il est suspendu après son expulsion au match aller, pour une mauvaise semelle sur Gundogan.

L'avis de Rabé : "Être chirurgical et décisif"

Au PSG, les anciens veulent y croire, à l'image du consultant de France Bleu Paris, Eric Rabésandratana : "On sait qu'au pied du mur, ce PSG est capable de faire des exploits incroyables. Quand on voit ce qu'ils ont fait contre le Barça là-bas, contre le Bayern là-bas... Ce PSG a la capacité, peut-être un match sur deux parfois, d'être très très bon." Mais quelles seront les clés du match ? Selon l'ancien capitaine du PSG, il ne faudra pas se précipiter mais être efficace : "Être prudent au départ, il faudra laisser le ballon à Manchester City. Ils vont le prendre, c'est dans l'ADN du club. Donc ne pas hésiter à leur laisser le ballon, par contre dans l'utilisation du ballon, la transition offensive vers l'avant pour profiter des espaces qu'il y aura derrière leurs défenseurs, là _il faudra être chirurgical et surtout être décisif dans ces moments là_. Si vous ratez des occasions, derrière vous aurez très peu de chances de passer. On a les qualités pour."

Manchester City - Paris Saint-Germain, c'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris ce mardi. Au programme, une grande soirée spéciale dès 18h avec Eric Bastien et Pia Clemens entourés d'anciens joueurs et de personnalités fans du PSG ; à 20h Miguel Derennes avec deux anciens joueurs, Éric Rabésandratana et Grégory Paisley et notre journaliste Bruno Salomon pour commenter ce match, accompagnés de Stéphane Bitton et Matthieu Faure, coup d'envoi à 21h.

Retrouvez aussi le podcast 100% PSG, la tribune, une heure de débats pour tout comprendre des clés de cette demi-finale retour de la Ligue des Champions.