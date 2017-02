Manchester, la ville du King Éric... Oh ah, oh ha, Cantona !

Ce jeudi, que les Verts rencontrent Manchester en 16e de finale aller de l'Europa League. Plus de 3.000 supporters de l'ASSE seront à Old Trafford pour le match, l'occasion, aussi, de marcher dans les pas de la plus grande légende de Manchester : un Français, un dieu, un roi : Éric Cantona.

En Angleterre, parler du fish sans les chips ca n’a aucun sens, pas plus que du bed sans le breakfast. Alors évoquer Manchester sans Éric Cantona relève à peu près de la même évidence. Le milieu de terrain français a marqué l’histoire des Red Devils au point d’être désigné joueur du siècle en 2001 par les supporters de Manchester.

La Cantomania dès 1992

C’est en 1992 qu’il débarque à Old Trafford après 10 mois passé à Leeds United où il décroche un titre de champion d’Angleterre. La Cantomania est déjà en route mais elle va prendre une force insoupçonnée à mesure que le Marseillais va éclabousser la "Premier League" de toute sa classe sous le maillot rouge. (Presque tous ses buts mancuniens sont compilés dans la vidéo ci-dessous).

Esthète... buteur... et passeur de génie

Au pays de la pop, Cantona devient immédiatement l’égal des plus grandes stars de la musique. Les maillots à son nom rapportent plus d'argent que la billeterie du stade. C'est un esthète qu’on se doit d’admirer au moins une fois dans sa vie dans l'exercice de son art. Le Français est un buteur et un passeur de génie qui parvient à faire transpirer sa personnalité dans chacun de ses gestes techniques. Regard royal, col relevé et brassard de capitaine fièrement arboré.

Le Kung Fu Kick de Crystal Palace

Éric Cantona c’est aussi un sanguin, capable de craquer comme ce 25 janvier 1995 face à Crystal Palace. Il assène un coup de pied à un supporter qui l’insulte. Conséquence : un scandale, un procès, neuf mois de suspension. (dans la vidéo ci-dessus, il s'explique, -en anglais-. Et le Kung Fu kick est à voir à partir de 3'50'').

When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown to the sea"

Lors d'une conférence de presse, devant des dizaines de journalistes prononce alors l'une des répliques les marquantes de sa carrière : "Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines seront jetées à la mer".

Aussi imprévisible sur le terrain que face à un micro

Aussi imprévisible sur le terrain que face à un micro, Cantona reste lui même et poursuit son histoire passionnelle avec Manchester jusqu'en 1997. Il prend sa retraite, à seulement 30 ans, sur un dernier titre de champion d'Angleterre.

Au final, plus de 200 matches sous le maillot rouge, 88 buts et 64 passes décisives. Des statistiques dignes des plus grands qui expliquent en partie l'héritage laissé à Manchester par Éric Cantona. En partie seulement car c'est l'ombre de l'homme au regarde fier, de la statue vivante, du mythe imperturbable qui flotte encore dans les travées d'Old Trafford, plus de 20 ans après son dernier match avec les Red Devils. Aujourd'hui encore au stade et dans les pubs de Manchester, on y chante la Marseillaise en hommage au roi Éric, "Éric The King !".

Un roi qui veille sur son peuple

À Manchester, Éric Cantona était déjà dans sa vie d'après, celle du premier rôle devant son public et son statut d'icône est définitivement passé à la postérité grâce à Ken Loach qui en fait, en 2009, le personnage centrale de son film "Looking For Éric", où il aide un fan de United de reprendre le contrôle de sa vie. Comme un ange gardien qui veille sur le peuple qui a fait de lui un roi.

🎥 Pour le plaisir, un extrait de 'Looking for Éric'... "I am no man, I am Cantona"

📷 Pour le plaisir (encore) quelques photos mythiques de Cantona