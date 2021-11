Manchester United limoge son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer

Il était sur la sellette depuis plusieurs semaines à la suite de résultats décevants. Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Il a été limogé ce dimanche matin. L'entraîneur norvégien n'a pas résisté à une nouvelle déroute, une lourde défaite ce samedi à Watford 4 buts à 1. MU est septième de Premier League avec six points de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile", écrit le club dans un communiqué. Pour l'instant, le nom de son successeur n'est pas annoncé. Il est remplacé pour l'heure par son adjoint, Michael Carrick. Il est en charge de l'équipe première jusqu'à la nomination d'un nouveau manageur.

Trois à Manchester United, sans titre

Ole Gunnar Solskjaer était arrivé à la tête de Manchester United le 19 décembre 2018, un jour après le limogeage de José Mourinho. Après deux années en demi-teintes, il a hissé la saison dernière le club mancunien à la deuxième place du championnat d'Angleterre et finaliste de la Ligue Europa face à Villarreal. Prolongé en début de saison pour trois saisons supplémentaires, il n'a pas résisté à un début de saison raté avec MU. Son bilan est plus que mitigé.

Manchester pointe à la 7e place de la Premier League, avec cinq victoires, deux nuls et cinq défaites, dont l'une des plus retentissantes remonte à fin octobre et une défaite 5-0 face à Liverpool à Old Trafford. En dépit de lourds investissements dans le recrutement cet été (Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo), le club pointe à 12 longueurs du leader Chelsea, après 12 journées. Plus inquiétant, United n'a gagné que 4 de ses 13 derniers matches, toutes compétitions confondues, et a souvent livré des prestations désolantes.

Qui pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer ?

Le nom de Zinedine Zidane va encore revenir dans les rumeurs du côté de Manchester United. Dès qu'un poste se libère en Europe dans un top club, le nom du Français, libre depuis son départ du Real Madrid fin mai, revient mécaniquement. Autres pistes avancées par le journal local, le Manchester Evening News, l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam Erik ten Hag, le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique et le manager de Leicester Brendan Rodgers. Le nom de l'entraîneur du Paris SG, Mauricio Pochettino, est également avancé.