Manchester United qualifié en Ligue des Champions, l'horizon européen du Stade Rennais s'éclaircit

À la faveur de sa victoire 2-0 sur la pelouse de Leicester ce dimanche soir, Manchester United vient de valider son ticket pour la Ligue des Champions 2020/2021. Ce résultat n'est pas sans incidence pour le Stade Rennais, qui sait désormais à quoi s'attendre pour rejoindre la phase de groupes de cette même Ligue des Champions. Présentation des deux scénarios.

Scénario n° 1 : un vainqueur d'Europa League déjà qualifié pour la Ligue des Champions

C'est le scénario le plus optimiste pour les Rouge et Noir. Si le vainqueur de l'Europa League 2019/2020 - qui reprend courant août - est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, c'est l'équipe classée troisième du 5e meilleur championnat à l'indice UEFA qui récupère le strapontin habituellement réservé au vainqueur de la Ligue Europa. En l’occurrence : le Stade Rennais. Lyon avait bénéficié de cette configuration ces deux dernières saisons.

À l'heure actuelle, sur les 16 équipes toujours en course en Europa League, cinq sont déjà certaines de disputer la Champions League l'an prochain : Manchester United donc, mais également l'Inter Milan, le FC Séville, le Shaktar Donetsk et l'Istanbul Basaksehir. Les quatre premiers clubs cités peuvent raisonnablement être considérées comme favoris de la compétition. Mieux, ils pourraient former le dernier carré de cette Europa League au vu du tirage au sort. Dans cette configuration très optimiste, le Stade Rennais serait certain de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions dès le 11 août, et ce sans jouer.

Le tirage au sort des 1/8e, 1/4 et 1/2 finales d'Europa League a déjà été effectué - UEFA

Scénario n° 2 : deux tours de qualification à disputer

Si le vainqueur de l'Europa League n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, Rennes aurait alors deux tours de barrage à disputer pour atteindre la phase finale de Champions League. Un premier tour le 15 ou le 16 septembre, sur un seul match. Les Rouge et Noir pourraient rencontrer La Gantoise, le Dynamo Kiev, Benfica, Besiktas ou Krasnodar lors de ce Q3. Le lieu de la rencontre sera déterminé par tirage au sort. Si Rennes sort gagnant de cette rencontre, il faudra passer par un dernier tour de barrages en format "aller-retour" les 22 ou 23 septembre et 29 ou 30 septembre, avec en adversaires potentiels les clubs toujours en lice après le Q3. Le site Rouge Mémoire a recensé les adversaires potentiels du club breton :

Enfin, si Rennes ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, le club serait quoi qu'il arrive assuré de jouer la phase de poules d'Europa League, pour la troisième année consécutive.