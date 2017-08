Manif des ultras stéphanois : pour être entendus ailleurs que dans un stade ou dans la rue

Comme ils estiment ne pas être écoutés par la LFP, les supporters de l'ASSE se sont fait entendre dans la rue ce samedi après-midi. Une mobilisation qui a rassemblé environ 400 personnes dans le centre ville de Saint-Étienne avant une marche en cortège jusqu'au Chaudron.

Ce samedi soir les ultras stéphanois n'étaient pas les bienvenus à geoffroy Guichard. Les kops nord et sud étaient sanctionnées d'un huis clos pour la réception de Nice, la Ligue et la Fédération ayant l'une après l'autre décidé de sévir après les très nombreux fumigènes allumés lors du dernier match de la saison dernière dans le Chaudron face à Paris. Les supporters ultras s'indignent également contre les interdictions administratives de stade (IAS) appliquées par la Préfecture de la Loire après l'intrusion dans le Chaudron alors que la rencontre été placée en huis clos total.

La mise au point des supporters ultras

Dans une prise de parole commune rare, Ben (Magic Fans 91) et Tom (Green Angels 92) ont détaillé la situation vécue par les ultras stéphanois depuis plusieurs mois, depuis le huis-clos brisé face à Rennes et la pyrotechnie face au PSG (pour les 25 ans des Green et le départ de Christophe Galtier). Les deux leaders ultras ont répété l'importance de bien dissocier les ultras des hooligans, un amalgame encore fait par beaucoup. Ils souhaitent que l'accent soit plus mis sur leurs actions sociales (dons aux associations, mobilisation contre les maladies) que sur des actes de violence isolés que les chefs de groupe tentent d'éviter autant qu'ils le peuvent.

Le discours des leaders a largement porté sur les IAS qui visent à ce jour 20 supporters de 20 à 35 ans dont un selon les Green Angels qui n'a plus mis un pied au stade depuis plus de deux ans. Preuve selon les ultras que la Préfecture a voulu frapper à vue sans vérifier. Preuve aussi du dialogue plus que difficile avec les autorités, qu'elles soient étatiques ou footballistiques.

Selon Ben des Magic Fans, cette communication est un "pas en avant" pour que les choses avancent et freiner la spirale des IAS et des limitations/interdictions de déplacement motivées selon les autorités par l'état d'urgence

