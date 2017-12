Laval, France

Les dirigeants du Stade lavallois sont enfin sortis de leur silence. Par la voix du directeur sportif, Jean Costa : "Jean-Marc Nobilo est en arrêt maladie pendant trois jours et jusqu'à mercredi soir. C'est l'entraîneur adjoint Manu Pirès qui le remplace pendant ce temps. L'organigramme du club est inchangé pour le moment. Le prochain match de championnat arrive très vite et c'est notre priorité" et de reconnaître ensuite que "la situation du club en National n'est pas bonne. Nous traversons une période de crise, nous vivons des moments difficile".

3 mois sans gagner en championnat

Le Stade lavallois est sur une série de sept matches consécutifs en championnat sans la moindre victoire, presque trois mois sans célébrer un succès dans le vestiaire. Pour ce match contre Les Herbiers ce mercredi soir à Le Basser (20 heures), Manu Pirès a choisi son groupe de 16 joueurs. Il peut compter sur Kévin Perrot remis plus vite que prévu de son entorse à la cheville. L'entraîneur adjoint a aussi appelé le jeune attaquant Bridge Ndilu. Pirès a revanche souhaité se passer de Macou Sarr, alors que Dominique Pandor, lui est suspendu.

Le groupe lavallois

Gardiens : Maxime Hautbois, Geoffrey Lembet

Défenseurs : Alioune Ba, Houboulang Mendès, Kévin Perrot, Oumar Solet, Anthony Scaramozzino, César Zéoula

Milieux : Diaguely Dabo, Gabriel Etinof, Yvan Neyou, Alban Rousselet

Attaquants : Alexy Bosetti, Oliver Ebuya, Davel Mayela, Bridge Ndilu

Suspendu : Dominique Pandor

Blessés : Bira Dembelé, Clément Couvry

Non-retenus : Clément Anet, Charly Pereira Lage, Thomas Parada, Sharly Mabussi, Macou Sarr, Jordan Perrier, Claudy Mbuyi.