Manuel Abreu, coach FC Rouen : "Les choses ne sont pas faites de manière très élégante"

A l'issue de la victoire synonyme de qualification obtenue ce dimanche à Octeville en Coupe de France, l'entraîneur du FCR a évoqué la relation entre son club et QRM. Manuel Abreu estime que les conditions de travail ne sont pas simples, ni pour lui ni pour ses joueurs.

Alors que les travaux à Diochon touchent au but et que QRM y recevra pour la première fois de la saison l'AC Ajaccio, ce vendredi, qu'en sera-t-il du FC Rouen dans les jours et les semaines à venir ? Depuis longtemps, et encore récemment sur France Bleu Normandie, le président de QRM exprime sa réticence quant à voir évoluer les Diables Rouges sur la pelouse de Diochon, alors même que son club a prévu d'y jouer en Ligue 2. Michel Mallet souhaiterait, en effet, que le FCR continue de fouler la pelouse d'Yvetot. Seulement, dirigeants et supporters ne sont pas de cet avis. Hors de question pour eux de jouer ailleurs que dans leur stade. C'est ce qu'a rappelé Fabrice Tardy, président du club rouennais, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Fabrice Tardy : "Que le FC Rouen joue à Diochon ? Une évidence. Nous y affronterons Dieppe le dimanche 15 octobre à 15h"

La cohabitation entre le FCR et QRM ? Les relations tendues ? Pas simple à gérer, selon le coach du FC Rouen. Manuel Abreu répond à Bertrand Queneutte :

Manuel Abreu : "Le FC Rouen, c'est Diochon. Aujourd'hui, c'est comme si on venait chez vous et qu'on se torchait les fesses avec vos rideaux, ce n'est pas concevable."