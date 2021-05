"Manuninho", le chambrage d'Amine Adli pour Manu Koné après la victoire du TFC face à Grenoble (3-0)

Les deux copains Amine Adli et Manu Koné, proches sur le terrain comme dans la vie de tous les jours.

C'est une scène à laquelle les journalistes n'assistent que très rarement en conférence de presse d'après-match. Et elle avait de quoi donner le sourire. Lors d'une interview d'après-match avec le milieu de terrain Manu Koné, auteur d'une prestation XXL lors de la victoire contre Grenoble (3-0), le jeune attaquant Amine Adli en a profité pour faire irruption et poser une question à son coéquipier, un brin amusé.

Etes-vous brésilien?

La bonne ambiance règne visiblement dans les rangs du TFC, et les deux Pitchouns, très proches au quotidien, n'ont pas caché leur bonheur à la fin de la rencontre.

Amine Adli a donc profité de la conférence de presse pour donner à tous le surnom de son copain de toujours Manu Koné, renommé "Manuninho". "Vous dites que vous êtes ivoirien" a t-il lancé à son collègue du milieu de terrain, "mais ne seriez-vous pas un peu brésilien?", référence amusée qui a fait son petit effet.

Réponse de l'intéressé, le "brésilien" Manu Koné : "je pense que je suis brésilien un peu grâce à toi (Amine Adli), parce qu'on a une bonne connexion (rires). Nous deux on est brésiliens, et franchement je tiens à te féliciter pour ton titre de meilleur joueur de Ligue 2. Et je suis très content de jouer avec lui", le tout sous les applaudissements.

Un peu de chambrage et de bonne humeur, de bon augure pour relâcher la pression avant les deux matchs de barrage face au 18ème de Ligue 1 jeudi 27 et dimanche 30 mai.