Maradona : "la mort d'un Dieu, le monde du football ne peut que le pleurer", pour Michel Mézy

Michel Mézy, ancien joueur et entraîneur de Nîmes et Montpellier

La légende argentine du football Diego Maradona, qui venait de fêter ses 60 ans, est décédée mercredi d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. Michel Mézy, ancien entraîneur du Nîmes Olympique et de Montpellier, évoque "la mort d'un Dieu, la mort d'un Dieu du football. Pour moi, le meilleur joueur, c'est Pelé. Mais après, Maradona, c'était quelque chose d'incroyable. Il savait tout faire avec un pied gauche magique."

"C''est une très lourde perte pour le football, ajoute Michel Mézy, et pour les argentins ça va être dramatique : il leur a apporté la coupe du monde, en battant l'Angleterre avec la main de Dieu." Le 22 juin 1986, pour le quart de finale du Mondial à Mexico au stade Aztèque, Diego Maradona renverse l'Angleterre à lui seul, avec un but marqué en dribblant la moitié de l'équipe adverse et un autre "entaché" d'une faute de main. "Le monde du football mondial ne peut que pleurer une personne comme ça"

'Vous allez au fond de l'Afrique ou du Vietnam, vous aurez toujours quelqu'un qui vous parlera de Maradona, parce qu'il fait partie des gens élus" Michel Mézy, au micro France Bleu Gard Lozère

Michel Mézy se souvient l'avoir approché une fois, mais il y avait une foule énorme tout autour. "_J'ai l'image d'un type qui a toujours voulu rester jeune. Il a aimé les gens et le football par-dessus tout. Il a fait toutes les bêtises possibles, parce que c'était un gamin en or, capable de déplacer les foules partout où il passai_t"