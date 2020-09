Marama Vahirua invité de 100% Aiglons ce lundi

De retour à l'OGC Nice cet été comme entraîneur adjoint de l'équipe U19, Marama Vahirua est l'invité de l'émission 100% Aiglons entre 18h et 19h ce lundi soir sur France Bleu Azur. Une heure pour évoquer son nouveau rôle, ses ambitions mais aussi ses coups de pagaie mémorables au stade du Ray.

Attaquant de l'OGC Nice entre 2004 et 2007 Marama Vahirua est revenu au club cet été comme entraîneur adjoint de l'équipe des U19.

Il a rangé la pagaie mais surement pas son sourire. Treize ans après son départ du club, Marama Vahirua est de retour à l'OGC Nice. Le Tahitien de 40 ans a été nommé cet été entraîneur adjoint des U19 du Gym, aux côtés de l'entraîneur Emerse Faé. Formés à Nantes tous les deux, ils vont donc former un duo d'anciens canaris sur le banc des jeunes Aiglons. Un duo qui a démarré sa nouvelle aventure commune par une première victoire dans le derby face à l'AS Cannes (2-0) ce week-end.

Venez poser vos questions en direct à l'ancien attaquant du Gym

Ces débuts réussis, sa nouvelle vie d'entraîneur, ses ambitions pour la suite et son regard sur l'évolution du club depuis son passage comme joueur, Marama Vahirua répondra aux questions de 100% Aiglons en direct entre 18h et 19h sur France Bleu Azur ce lundi soir. Venez aussi poser vos questions en direct à l'ancien attaquant du Gym au 04.93.82.03.04.

Dernier buteur du derby fou face à Monaco

Marama Vahirua a marqué les esprits et les cœurs des supporters rouges et noirs lors de ses trois saisons disputées entre 2004 et 2007. Un passage marqué notamment par quelques buts mémorables comme son lob au stade du Ray face à Grégory Coupet ou son coup de patte décisif au stade Louis II pour donner la victoire au Gym face à Monaco dans ce derby complètement fou en octobre 2004 (3-4).

Le retour de Marama Vahirua est le dernier d'une longue liste déjà d'anciens aiglons qui retrouvent des responsabilités à l'OGC Nice. Cédric Varrault, Johan Audel ou Eric Cubilier ont notamment intégré le staff ou la cellule de recrutement ces derniers mois.