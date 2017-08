Marc Keller : "j'aimerais une Meinau à 32 ou 33 000 places assises"

Marc Keller était l'invité ce lundi soir du Club Foot Racing. Le président du Racing a notamment expliqué qu'il aimerait rénover le stade de la Meinau pour le porter à 32 ou 33 000 places assises. Un projet qui coûterait entre 70 et 100 millions d'euros et qui serait achevé au mieux d'ici 4 ans.

Marc Keller, était l'invité ce lundi soir du premier Club Foot Racing de la saison. Pour que son club s'implante durablement en Ligue 1, le président du Racing a une priorité, rénover le stade de la Meinau. Une étude de faisabilité a été menée et il nous dresse les grandes lignes du projet idéal selon lui : "On a 26 500 places aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait monter à 32 ou 33 000 places, uniquement assises. Ca n'est pas la peine de faire un stade trop grand de 40 ou 45 000 places. Il faut un stade adapté à Strasbourg et garder l'ambiance incroyable qu'on à la Meinau. On veut améliorer l'accessibilité au stade, les parkings, la restauration, l'accueil en général. Pour les VIP, on était à 1 400 places la saison passée, cette année on est passé à 1 700. L'idée serait de passer à 3 000 ou 3 500."

Selon Marc Keller, augmenter la capacité de la Meinau à 32 ou 33 000 places assises coûterait entre 70 et 100 millions d'euros. Et la rénovation serait achevée au mieux d'ici 4 ans.

L'intégralité du Club Racing avec Marc Keller Copier

Retrouver une formation performante

Le président du Racing a aussi évoqué l'importance d'avoir un centre de formation à nouveau performant. "On est en train de remonter le niveau d'exigence et la qualité des joueurs. On peut de nouveau contractualiser les joueurs car on nous piquait très clairement les meilleurs. On a une très bonne génération de joueurs nés en 2003 - 2004, les meilleurs Alsaciens sont de nouveau chez nous, malheureusement ce sont des joueurs de 14-15 ans, donc il faut travailler dur et récolter dans quelques années. Mais le centre de formation est l'avenir du club".

Plus de 5 millions d'euros déboursés pour le recrutement au lieu des 3 escomptés

Le président du Racing a confirmé aussi que le recrutement estival était bouclé sauf énorme surprise. Dix joueurs ont posé leurs valises à la Meinau et le Racing a dû débourser un peu plus de 5 millions d'euros. "Dans notre budget, on avait prévu plutôt autour de 3 millions d'euros pour les transferts, explique Marc Keller. Finalement on est allés un peu plus haut. Pour être ambitieux et se maintenir vu l'évolution de la Ligue 1, il fallait faire des efforts et on les a faits".

Le Racing a pris 4 points lors des 4 premières journées de championnat, mais en jouant trois matchs à l'extérieur et le niveau de jeu de son équipe a rassuré Marc Keller : "Même si le niveau de la Ligue 1 est élevé, on pourra se maintenir si on conserve un bon état d'esprit comme la saison passée et avec l'appui du public".