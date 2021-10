Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg : "Julien Stéphan s'est formidablement bien adapté"

Sur le souffle nouveau apporté par Julien Stéphan.

"L'objectif qu'il a, c'est de continuer la progression du club, de bien faire jouer l'équipe, que le stade soit plein, détaille Marc Keller. Il y aura des hauts et des bas, mais c'est la vie d'un club comme le Racing. Je trouve qu'il s'est formidablement bien adapté. Les gens sont contents, les joueurs sont satisfaits aussi. Julien n'est pas arrivé seul. On a recruté Rudy Cuni, un spécialiste de la vidéo, son adjoint à Rennes, Mathieu Le Scornet. On a pris aussi Greg Dupont, un des meilleurs spécialistes de la performance, qui a travaillé à la fédération et au Real de Madrid. Notre volonté depuis quelques années, c'est chaque fois, avec un budget sain, de faire le mieux possible, d'améliorer tous les détails pour la performance. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'arrivée de Julien".

Sur le manque à gagner de la saison passée et le budget en baisse pour les saisons à venir.

Le Racing a perdu plus de 30 millions de recettes pour la saison 2020-2021, ça représente la moitié de son budget sur cette saison, à cause de la double crise du Covid avec les tribunes vides et la faillite du diffuseur télé Mediapro.

"On se retrouve avec une perte pour la première fois depuis dix ans, qu'on peut assumer, parce qu'on a bien travaillé, analyse le président du Racing. On avait des réserves, on a économisé, on a été bien aidé aussi par l'Etat, il faut le dire, au niveau des coûts fixes ou encore de la billetterie. Et puis on a travaillé aussi sur des ventes (NDLR, principalement celle de Mohamed Simakan à Leipzig). On se retrouve avec une perte qu'on peut supporter. Mais pour les trois prochaines années, cette catastrophe Mediapro a des conséquences pour des clubs comme le nôtre, car on perd environ 50% des droits télé prévus, 17 millions d'euros par exemple pour la saison passée. Le budget prévisionnel est de 42, 43 millions d'euros de recettes pour cette saison. On essaie de travailler pour baisser les charges, comme tous les clubs français. Ce budget risque de plafonner dans les années à venir, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est qu'on a réussi à mettre de l'argent de côté. Je pensais toujours que c'était pour le risque de tomber en Ligue 2 ou pour les investissements du stade. Et finalement, une partie des fonds propres a été utilisée pour passer cette douloureuse année. Ça prouve aussi qu'il faut être prévoyant. Malgré cette difficulté, et vous le voyez avec l'effectif qu'on a essayé de bâtir, on essaie d'être le plus ambitieux possible, sans prendre un risque financier trop lourd".

Sur la perspective de voir un jour un puissant actionnaire arriver au Racing.

"On est revenus plus vite que prévu dans le monde professionnel, mais on a toujours dit aussi qu'un jour il va falloir se faire aider, explique Marc Keller. Pour l'instant on n'a pas encore trop travaillé dans ce sens-là. On a été happés par tout le travail au quotidien. Pour monter en National, puis en Ligue 2 et en Ligue 1, pour tenir en Ligue 1, pour avoir des budgets équilibrés, pour avoir le projet de stade, il faut une énergie folle. On verra peut-être un jour, mais pour l'instant on en est là. Mais le football français a changé, derrière les quatre gros clubs historiques, Paris, Lyon, Monaco et Marseille, la concurrence est très dure. On arrive pour l'instant à trouver des solutions chaque année, mais il faut se battre dans un environnement concurrentiel très difficile".

Marc Keller dans 100% Racing © Radio France - Marie Maheux

Sur la rénovation du stade de la Meinau.

"Le permis de construire va être déposé début novembre et les travaux vont débuter en juin 2022, précise le président strasbourgeois. C'est vraiment le projet de toute une région. La Meinau, le stade, pour moi, ça dépasse le cadre du foot. C'est l'image de Strasbourg, de l'Eurométropole, de la Région. Je suis ambitieux, nous sommes ambitieux pour notre territoire. Strasbourg a besoin d'un stade rénové. On n'a pas fait la Coupe du monde 98, pas fait l'Euro 2016, on ne va pas revenir sur le passé, mais le club a pris du retard. On doit profiter des dix dernières saisons, où l'écosystème est aligné, pour arriver au bout de ce qui n'a pas été fait dans le passé. On va le faire. C'est un stade qui n'est pas trop grand avec 32.000 places, mais c'est quand même suffisamment grand pour augmenter le budget du club, être un peu plus ambitieux et peut-être prendre de l'avance sur certains clubs".

Marc Keller s'est aussi exprimé sur l'équipe féminine qui évolue en D2, le public et ses 17.200 à 17.300 abonnés cette saison et son avenir. Retrouvez l'intégralité de l'entretien d'une heure ci-dessous.