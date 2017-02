Marcelo Bielsa débarque à Lille en juillet prochain !

L'information était dans les tuyaux depuis un petit moment c'est désormais officiel. Marcelo Bielsa sera l’entraîneur du LOSC à compter de la saison 2017-2018, l'argentin a donné son accord pour occuper ce poste à partir du 1er juillet.

Son arrivée était ardemment désirée par le nouveau propriétaire Gérard lopez. Son rêve et sans doute celui de nombreux supporters devient donc réalité. Le club lillois et l’entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain. C'est le grand retour de Bielsa en Ligue 1 .

Phénomène médiatique et entraîneur de grandes qualités

L’expérimenté technicien argentin de 61 ans rejoindra ainsi le LOSC pour deux saisons, après avoir notamment brillé sur les bancs des Newell’s Old Boys et du Velez Sarsfield (3 titres de Champion d’Argentine), des sélections nationales argentine (Or olympique à Athènes en 2004) et chilienne (8ème de finale de Coupe du Monde en 2010), de l’Athletic Bilbao (finale UEFA Europa League en 2012), et de l’Olympique de Marseille. Marcelo Bielsa c'est à la fois un phénomène médiatique mais également un entraîneur de grandes qualités. Avec des préceptes qui n'appartiennent qu'à lui il a métamorphosé le jeu de l'OM et a offert au Vélodrome et à la Ligue 1, un incroyable spectacle pendant près d'une saison.

Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, Marc Ingla directeur général du LOSC

Bielsa c'est également un homme encensé par les plus grand coach a commencé par Pep Guardiola. Grand amateur de la vidéo, il est très exigeants avec ses joueurs.Il devrait comme il en a l'habitude modifier en profondeur le vestiaire des Dogues. Avant de voir si la mayonnaise prend entre le bouillant argentin et le club nordistes c'est en tout cas un très beau coup médiatique. Mais attention, annoncé l'été dernier à la Lazio de Rome par la direction Marcelo Bielsa n'est finalement jamais venu. Le mieux est encore d'attendre de le voir assis sur une glacière près du banc de touche Lillois