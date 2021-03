Marco Simone réussira-t-il à sauver la Berrichonne de Châteauroux ?

Dix matches à jouer, huit points de retard sur le premier barragiste et neuf sur le premier non-relégable. Voilà le challenge accepté par Marco Simone, 52 ans, le nouvel entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux. Il a dirigé ce mardi son premier entraînement. Est-il l'homme de la situation ? Va-t-il trouver les ressorts nécessaires pour permettre à la Berri de ne pas descendre ? Ses premiers mots dans le vestiaire berrichon : "il faut se bouger le ..."

Marco Simone, huit clubs en dix ans

La Berrichonne de Châteauroux est le 8e club de Marco Simone comme entraîneur © Radio France - Xavier Louvel

Marco Simone a été un très grand attaquant au Milan AC, élu meilleur joueur du championnat italien en 1995, arrivant ensuite au PSG et à Monaco entre autres. Il a joué 488 matches avant de basculer sur le banc à Monaco en 2011. Le club est alors en Ligue 2. Il finit 8e, loin de l'objectif de montée affiché. La suite, ce sont des choix surprenants pour un footballeur de ce calibre, avec une tentative à Lausanne, puis à Tours et Laval en Ligue 2, sans grand succès, limogé à chaque fois.

Tours et Laval, ses dernières expériences en France

A Tours, il a maintenu le club mais était en conflit ouvert avec le président. A Laval, l'expérience est stoppée nette en plein hiver, et une dernière place au classement. Laval est relégué en fin de saison. Suivront des destinations exotiques, en Tunisie, en Thaïlande, au Maroc, soldées à chaque fois par des échecs. En dix années, Marco Simone a connu plus de défaites que de victoires. Lui l'ancien attaquant prône un jeu défensif.

Marco Simone est-il l'homme de la situation?

Seul l'avenir le dira, mais ses expériences passées ne sont pas restées dans les annales. A sa décharge aujourd'hui, il récupère un groupe meurtri, plombé par une saison cauchemardesque, avec seulement quatre victoires au compteur, six nuls et 18 défaites. Il est déjà le troisième entraîneur de la saison à la Berri, après Nicolas Usaï et Benoît Cauet (9 défaites-2 nuls-1 victoire). Il arrive en plus dans une période où plus aucun renfort n'est possible. Pour autant, a-t-il l'expérience dans ce genre de situation comptable? A-t-il déjà sauver un club de la relégation par le passé ? Non. Alors pourquoi lui ?

Un choix du duo Denisot/Trotignon

Marco Simone arrive à l'occasion du rachat par United Group. Il a été choisi par le nouveau duo d'hommes forts de la Berrichonne de Châteauroux, Michel Denisot et Patrick Trotignon. Les deux hommes ont de l'expérience, ils ont fait preuve par le passé de leur connaissance du football et du milieu. Michel Denisot connaît bien Marco Simone. En 1997, alors patron du Paris-Saint Germain, il avait recruté l'attaquant italien. L'une des interrogations de cette arrivée, c'est la teneur du contrat entre la Berrichonne et l'italien. A-t-il ou non un impératif de maintien sous peine de départ dès la fin de saison ? A-t-il un projet à plus long terme et si oui, quelle sera sa marge de manœuvre sur les recrutements à l'avenir dans un groupe, United, qui compte désormais cinq clubs (Sheffield United, Al Hilal, Kerala United et Beerschot) et dont les choix de transferts et de recrutements sont sous la coupe d'un directeur sportif de l'entité ?