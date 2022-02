Marco Verratti est renvoyé devant la commission de discipline pour ses propos après le match Nantes-PSG

La commission de discipline de la Ligue va se pencher sur la sortie de Marco Verratti envers l'arbitrage du match Nantes-PSG ce samedi 19 février. Le conseil national de l'éthique de la Fédération Française de Football a saisi ce lundi la commission de discipline de la Ligue, selon nos informations, confirmant celles de L'Équipe. Le footballeur du Paris-Saint-Germain risque donc une sanction.

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre Nantes et Paris (3-1), le milieu de terrain italien de 29 ans avait fait éclater sa frustration quant à l'arbitrage de Mikaël Lesage. "Les arbitres, parfois, il faut prendre ses responsabilités. Parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres", avait ainsi déclaré Marco Verratti. Excédé par la défaite du PSG, il s'était interrogé au micro de Canal + sur l'important nombre de cartons jaunes infligés aux Parisiens : "On ne peut même pas parler avec l’arbitre, on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça", avait-il déclaré, ne mâchant pas ses mots.

Marco Verratti devra donc passer devant la commission de discipline pour expliquer ses propos. Il risque une sanction. En revanche, le CNE n'a pas saisi la commission pour les propos tenus par le directeur sportif du club. Leonardo avait lui aussi chargé l'arbitrage "sans contrôle" de Mikaël Lesage.