"Je suis tombé amoureux de ce club" Marco Verratti toujours et encore in love de son PSG

Qu'il est loin le temps où Marco Verratti un jour de juillet 2012 a débarqué de Pescara (IT) pour s'engager au PSG. Depuis le petit "hibou" a grandi. Et en 350 matchs, il est devenu indispensable au PSG dans le coeur du jeu.

Le milieu de terrain italien a accordé un entretien à France Info. Un échange que nous allons décrypter ce lundi soir dans un 100% PSG Le Mag spécial Marco Verratti (18h-19h). Dans cet échange avec Nathalie Iannetta la directrice des sports de Radiofrance, le milieu de terrain évoque son plaisir de jouer tous les jours avec Messi, son amour pour le club de la capitale et aussi et sur.

Le plaisir de jouer avec Messi

Champion d'Europe en titre au mois de juillet dernier, Marco Verratti est rentré au PSG en août où il a découvert la dernière recrue Parisien : Lionel Messi "La vie m’a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement il est très bien, et avec le ballon au pied il est encore mieux. Quand on est avec lui, on oublie son âge. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous qu’on va profiter de lui maintenant."

Paris et lui, une grande histoire d'amour

Cela fait désormais neuf ans que Marco Verratti joue au PSG. Ce club, il l'a dans la peau, la ville aussi où il se voit faire sa vie d'après football "Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici." et d'enchaînersur ces dix saisons au Paris-Saint-Germain et ce qu'il aime dans ce club :

Tout ! Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c'est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée. J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs.

La suite de cet entretien où Marco Verratti se confie sur son rôle sur le terrain, sur la Nazionale, sur la victoire à l'Euro 2021, est à retrouver ce lundi soir sur France Bleu Paris dans le Mag 100% PSG de Pia Clemens et Eric Bastien.