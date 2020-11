Marcus Thuram, formé à Sochaux et appelé pour la première fois en équipe de France

Il y aura un peu de jaune et bleu avec l'équipe de France de football lors de la prochaine trêve internationale. Marcus Thuram, formé au FCSM, vient en effet d'être appelé par Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore pour la rencontre amicale face à la Finlande, puis les deux autres comptant pour la Ligue des Nations contre le Portugal et la Suède. Et c'est une grande première pour l'attaquant du club allemand du Borussia Mönchengladbach. Fils de Lilian Thuram, champion du monde en 1998, Marcus, arrivé au centre de formation du FCSM en 2012, a passé 5 ans à Sochaux avec lequel il a gagné la coupe Gambardella en 2015.

Un gros potentiel à Sochaux ... mais révélé après son départ

Thuram a ensuite signé son premier contrat professionnel avec Sochaux pour lequel il a disputé deux saisons seulement en Ligue 2 avec un seul but marqué (contre Tours en avril 2017 (défaite 3-1)). Transféré ensuite à Guingamp en 2017, c'est en Bretagne que l'ex-international espoir a commencé à vraiment afficher ses qualités avant de littéralement explosé à son arrivée en Bundeliga.

Kolossal Thuram en Bundesliga !

Cette première convocation n'est pas une si grande surprise en soi. Elle récompense l'attaquant pour ses prestations remarquables, et remarquées avec le Borussia Mönchengladbach comme son récent doublé contre le Real Madrid en Ligue des Champions (2-2). En partant de Sochaux, où il n'avait guère convaincu en dépit de qualités techniques et athlétiques indéniables, Marcus Thuram a su passer un cap, d'abord à Guingamp, mais surtout depuis son avènement dans le championnat allemand.

Deschamps croit en lui

Champion d'Europe des moins de 19 ans en 2016 avec Kylian Mbappé, le fils de Lilian se voit là offrir une occasion en or de montrer tout son talent au plus haut niveau. Didier Deschamps semble d'ailleurs croire en lui "Marcus je le suis depuis un bon moment. Il a un profil intéressant de par ce qu’il fait. Il faisait déjà de bonnes choses à Guingamp, il est passé à un niveau supérieur, avec son club, il a la capacité à créer des différences, il a de la puissance, de la percussion, il marque, fait marquer, il a la capacité dans des gros matches à être très souvent présent" a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

Avant de préciser "C'est ce qui me fait l'appeler aujourd’hui. _C'était le moment pour le voir avec nous. Il a la particularité d’être le fils de. C'est déjà arrivé à certains. Cela doit faire énormément plaisir à son papa et à mon Tutu, mais ça, ça passe au deuxième, troisième plan. Cela récompense sa progression et il a encore une marge de progression »_a conclu le patron des Bleus.

Le dernier défenseur formé à Sochaux appelé en Bleu était Jérémy Mathieu en 2016.