Mardi 23 février 2021 - Dans les coulisses du stade Gaston Gérard

Cet après-midi on soutient nos Rouges et on part en visite VIP au Stade Gaston Gérard ! Direction les vestiaires, les loges et l'espace Médias sans oublier de faire un petit tour sur la pelouse et en boutique ! Suivez-nous !

Entre 16h et 18h dans Culture Côte d'Or on part sur le terrain et aujourd'hui c'est sur la pelouse du Stade Gaston Gérard !

France Bleu Bourgogne au coeur de Gaston Gérard Copier

La Team DFCO, rouge pour toujours ! © Radio France - Caroline PAUL

Suite de la visite dans les vestiaires du DFCO !

Des locaux adaptés et des vestiaires hyper équipés Copier

Les vestiaires des Rouges... © Radio France - Caroline PAUL

Et si on faisait un tour sur la pelouse ?

Stéphane Maître, jardinier à Gaston Gérard Copier

Stéphane Maître le Jardinier et Aurélien Gaudriot, Responsable Communication © Radio France - Caroline PAUL

Vous voulez la liste des articles officiels du DFCO, bienvenue dans la boutique !

Maillots, ballons, mugs, tout y est ! Copier

Avec Charlyne Corne, vendeuse au DFCO Store Copier

Dernière étape dans les loges VIP, on prend de la hauteur et on s'installe...

Florent Perraud, Responsable du service commercial © Radio France - Caroline PAUL