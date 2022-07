Football : Maria Diaz, une ailière espagnole débarque au DFCO pour deux ans

Elle a déjà marqué 13 buts en première division lorsqu'elle jouait en Espagne avec les maillots de l'Athletic Bilbao, de Saragosse et de la Real Sociedad. Maria Diaz vient de signer pour deux saisons au DFCO. Cette joueuse de 27 ans était en fin de contrat au FC Fleury 91. Cette ailière espagnole portera le numéro 7.

Intelligence tactique et vélocité

Le DFCO fait valoir l'intelligence tactique et la vélocité de sa nouvelle recrue. « Dans le couloir, elle va nous apporter de la vitesse, confirme son coach Christophe Forest. C’est ce qui nous a manqué la saison dernière. Tactiquement, elle a les qualités des Espagnoles avec un déplacement entre les lignes intéressant. »

"Je suis ambitieuse."

L'intéressée explique : « J’ai aimé la présentation du projet et l’idée de faire grandir le club. Les dirigeants m’ont montré qu’ils me faisaient confiance. Je suis une joueuse qui aime la compétition et qui cherche toujours à progresser. J’ai du caractère, je suis ambitieuse et je commence à être expérimentée. »

Cette arrivée s'ajoute à celle de l'attaquante Roselord Borgella (GPSO Issy 92), de la latérale Morgane Martins (GPSO 92 Issy) et de l'attaquante Madeline Roth (Strasbourg).

