Marie-Georges Buffet : "Les supporters ne sont pas des sous-citoyens"

Co-rapporteuse d'une mission parlementaire sur la gestion des tribunes et des supporters de football, avec le député LREM de la Vienne Sacha Houllié, Marie-Georges Buffet était l'invitée de 100% Paillade, ce lundi. Fumigènes, interdictions de déplacement, sanctions collectives ou encore interdictions de stades : l'ancienne Ministre des Sports a livré des pistes pour tenter de renouer le dialogue entre les ultras et les autorités, mais aussi pour améliorer le traitement des fans de foot, dans notre pays.

Fumigènes

Aujourd'hui interdits dans les stades français, de nombreux fumigènes y sont pourtant régulièrement "craqués". C'est la raison pour laquelle Marie-Georges Buffet souhaite que les autorités les autorisent et encadrent leur utilisation. Elle souhaiterait alors responsabiliser d'avantage les groupes de supporters.

Sanctions collectives

L'utilisation des fumigènes, notamment, entraîne souvent des huis-clos, autrement dit la fermeture d'une ou plusieurs tribunes, pour un ou plusieurs matchs. Une sanction collective pour le fait d'un ou d'une poignée d'individus, Marie-Georges Buffet s'y oppose farouchement.

Interdictions de déplacements

Les préfectures interdisent parfois, et trop souvent aux yeux de nombreux supporters, le déplacement de ces derniers pour certains matchs entre clubs rivaux. Seulement, il y a des abus en la matière, selon Marie-Georges Buffet, qui estime que ces interdictions mobilisent des forces de l'ordre qui devraient l'être pour encadrer plutôt que pour empêcher.

Interdictions de stades

Face à nombre important d'IAS (Interdiction administratives de stade), la députée propose que la durée maximale soit réduite à six mois (contre deux ans aujourd'hui) et douze mois en cas de récidive (contre trois ans actuellement), et que leur utilisation soit plus strictement encadrée.

L'hommage à Ronan Pointeau

Marie Georges Buffet s'est aussi exprimée sur le cas de la commission de discipline de la LFP (Ligue de Football Professionnel), en charge de prononcer les sanctions contre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Elle considère qu'elle doit être réformée et regrette qu'elle ne fasse pas preuve de plus de bon sens et d'indulgence, dans certains cas. La députée a notamment évoquée la sanction prise contre une partie des supporters de la Mosson, qui avaient craqué des fumigènes lors d'un hommage à Ronan Pointeau, cette saison.

Revoir 100% Paillade avec Marie-Georges Buffet