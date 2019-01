Mario Balotelli à l'OM ? Les supporters marseillais sont divisés

L'attaquant italien n'est plus en odeur de sainteté à Nice qu'il devrait quitter cet hiver. L'OM pourrait à nouveau se pencher sur son cas.

Marseille, France

Le feuilleton Mario Balotelli à l'OM : saison 2. Après une longue séquence cet été conclue par la non-venue de l'italien, le deuxième épisode pourrait bien se jouer lors de ce mercato hivernal qui vient de débuter. L'attaquant de l'OGC Nice n'est plus l'homme qui a fait trembler les filets à 33 reprises en deux saisons de Ligue 1 chez les Aiglons. Depuis le début de cet exercice 2018-2019, il n'a encore marqué aucun but en 10 matchs. Et sa relation avec Patrick Vieira n'est pas au beau fixe.

"Balotelli ? Je ne peux pas le voir !"

Les supporters de l'OM, échaudés par le vrai-faux transfert de cet été, sont assez divisés sur le cas de l'italien. Jérôme par exemple affirme qu'il "ne peut plus le voir ! On en reparle encore ? C'est comme une légende à mon avis ! C'est un personnage trop compliqué, je n'en veux pas !"

Même son de cloche pour Tony qui a bien connu l'italien lorsqu'il évoluait à l'Inter de Milan car ce pizzaïolo marseillais est aussi fan du club italien : "Balotelli ? Surtout pas !"

Il est fou ! C'est un minot qui n'a pas de cerveau !" Tony, supporter de l'OM et de l'Inter de Milan

Seul Mathieu serait prêt à miser sur Mario Balotelli : "Il est extravagant, c'est une star par rapport à Germain et Mitroglou. Quand il veut, il marque !"

Rudi Garcia ne dira rien

Interrogé sur le retour de la rumeur, le coach de l'OM, Rudi Garcia n'a rien laissé filtrer : "Vous savez quels sont les postes sur lesquels on travaille. Je ne dirai rien de neuf sur le mercato ! Pour le moment, aucune information à donner et pas de changements à court terme. On verra s'il y a des opportunités."

Le latéral marseillais Bouna Sarr ne semble en tout cas pas emballé : "Sur la première partie de saison, il était pas au mieux. Je ne sais pas si en venant il nous apporterait quelque chose. Mais s'il vient tant mieux, sinon il faut compter sur les joueurs qu'on a déjà." Réponse dans ce dossier Balotelli avant le 31 janvier, date de la clôture du marché d'hiver.