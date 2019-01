Mario Balotelli à l'OM sous 24h ?

Et si c'était enfin le bout du tunnel dans le feuilleton Balotelli à l'OM ? Selon nos confrères de L'Equipe, les dirigeants marseillais se donnent une dernière journée pour boucler le contrat.

Marseille, France

Viendra, viendra pas ? La question revient sans cesse depuis des mois à Marseille. Mario Balotelli était carrément venu visiter le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus l'été dernier, il avait même rencontré le capitaine de l'OM Dimitri Payet ; mais finalement l'affaire ne s'était pas conclue, et l'Italien est resté à Nice. Cette fois, donc, il pourrait bien être prêté ou mettre un terme à son contrat avec le club azuréen, pour rejoindre l'OM.

Un mouvement "serpent de mer" depuis l'été dernier mais aussi déjà annoncé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio (Sky Sport), toujours très bien informé en matière de transferts. Cette fois, donc, l'affaire toucherait au but.

🔵⚪️| Selon @DiMarzio, Mario Balotelli devrait bien rejoindre l’#OM. Des contacts positifs ont eu lieu aujourd’hui entre les deux parties. Il devrait toucher 2M€ pour la deuxième partie de saison.#MercatOM | #TeamOM | #ASSEOMpic.twitter.com/VeheL7utMi — Vincenzo Tommasi (@Vincent1393) January 15, 2019

Un contrat de seulement 6 mois ?

Dans un premier temps, il serait question d’un contrat de 6 mois seulement, selon La Provence également. Avec une option pour prolonger l’aventure.

Pour #Balotelli à l’#OM, l’accord porterait sur un contrat court de six mois, pour lequel il percevrait aux alentours de 3 millions d’euros.

À lire demain dans @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 20, 2019

Pour le salaire, l’attaquant italien conserverait au moins l’équivalent de ce qu’il touche jusqu’ici sur la Côte d’Azur. Balotelli qui aurait déjà vidé sa maison de Villefranche-sur-mer la semaine dernière, selon France Bleu Azur. Ses affaires sont dans un garde-meuble. Et attendent leur nouveau point de chute. A Marseille ? Certainement. A moins d’un nouveau rebondissement. Car avec l’Italien et son agent Mino Raiola, tout est possible. Raiola , ces derniers jours, espérait encore une porte ouverte en Angleterre ou en Italie ; à moins qu'il ait plutôt fait ainsi monter les enchères.

Mais les dirigeants marseillais se donneraient encore 24h maximum, selon L’Equipe, pour boucler l’opération. Objectif : aligner l’attaquant contre Lille, pour lancer une nouvelle saison sur 4 mois.

👉🏼@lequipe précise que l’OM n’a aucun plan B si l’arrivée de Balotelli tombe à l’eau 👌🏼 #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 20, 2019

S’il signe, Balotelli pourra dédicacer son premier maillot à Frank McCourt, annoncé dans les tribunes vendredi. Sur le papier, un calendrier parfait pour un pari osé mais terriblement excitant.