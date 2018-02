Mario Balotelli va-t-il retrouver le maillot bleu de la sélection italienne ? L'attaquant de l'OGC Nice vient d'adresser un message au nouveau sélectionneur de la Nazionale. Super Mario a publié une vidéo où il montre qu'il va bien à Nice et qu'il attend son retour avec la squadra azzura.

Mario Balotelli n'est pas adroit uniquement devant le but. L'attaquant italien de l'OGC Nice sait aussi utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages. C'est ce qu'il vient de faire ce jeudi en publiant une vidéo sur son compte instagram. Un montage de ses moments de joie avec le Gym entrecoupés de souvenirs heureux avec l'équipe d'Italie.

Banni de la Squadra Azzura depuis la coupe du Monde en 2014, Super Mario n'a pas été convoqué lors des derniers matches de son pays qui ne s'est pas qualifié pour le prochain mondial en Russie. Giampiero Ventura ayant été écarté après le fiasco de la qualification ratée, Luigi Di Bagio vient d'être nommé sélectionneur par interim pour les deux prochains matchs de la Nazionale.

#ifeelgood

Les Italiens affronteront l'Argentine le 23 mars prochain et l'Angleterre le 28. Le nouveau coach de la sélection doit annoncer dans les prochains jours les joueurs qu'il retient pour ces deux rencontres amicales. Mario Balotelli lui a envoyé un signal positif. Il se sent bien, il s'épanouit à l'OGC Nice et espère reprendre l'aventure avec l'Italie.

#ifeelgood 👅🙏🏾🤙🏾 A post shared by Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) on Feb 7, 2018 at 12:29pm PST

S'il retrouve la Squadra Azzura lors du prochain rassemblement, le meilleur buteur de l'OGC Nice (19 buts en 25 matches cette saison) pourra raisonnablement rêver de faire trembler les filets de l'Allianz Riviera face à la France. Les Bleus affronteront l'Italie en amical juste avant le début de la coupe du Monde. L'Italie qui a déjà joué à Nice, sans Balotelli, face à l'Uruguay (3-0) en juin dernier.