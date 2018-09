Mario Balotelli n'affrontera pas le Portugal ce lundi soir avec l'Italie. L'attaquant de l'OGC Nice n'est pas dans le groupe retenu par Roberto Mancini. Décevant contre la Pologne et blessé à la cuisse, Super Mario est attendu à Nice.

Super Mario ne croisera pas Cristiano Ronaldo ce lundi soir à Lisbonne. L'attaquant de l'OGC Nice n'est pas retenu dans le groupe italien qui affronte le Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est la première fois que l'avant-centre transalpin rate un match de sa sélection depuis son retour avec la Nazionale en mai dernier.

Mario Balotelli et la sélection italienne ont retrouvé la compétition officielle durant cette trêve internationale. Privée de coupe du monde l'été dernier, la Squadra azzurra dispute la Ligue des Nations. Vendredi dernier, la sélection italienne a arraché le nul contre la Pologne (1-1). Super Mario était titulaire et il n'a pas brillé. Il a même été décevant et est sorti à l'heure de jeu, légèrement touché à une cuisse.

Mancini relâche la pression

Roberto Mancini n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer Balotelli après son match contre la Pologne. Le sélectionneur italien a lâché un peu de lest ce dimanche en assurant que son joueur n'était pas au top de sa forme : "Balotelli n'a peut-être pas bien joué, mais ne pas être à 100% sur un match, ça arrive à tout le monde. C'était le premier officiel de la saison, il y en aura plein d'autres." L'attaquant du Gym est désormais attendu au club pour préparer le match contre le Stade Rennais, ce vendredi (19h) pour la 5e journée de Ligue 1.