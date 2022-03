Marion Romanelli : "Je me suis rendue compte que le foot n'était pas passion"

Plus de deux ans après avoir mis fin à sa carrière, de manière précoce, Marion Romanelli se confie sur ce choix qui a surpris tout le monde. Sur France Bleu Hérault, elle explique sa décision et raconte son changement de cap et sa nouvelle vie, dans laquelle l'ancienne du MHSC s'épanouit.

Son début de carrière dans le monde professionnel aura finalement été à l'image de sa retraite : ultra précoce. Il y a deux ans, la talentueuse Marion Romanelli décidait en effet de claquer la porte du football et de changer de vie, à seulement 23 ans, alors qu'elle défendait les couleurs de la Paillade en tant que doublure de Marion Torrent, en première division.

Trop de pression et trop de difficultés à concilier sa vie de footballeuse et d'étudiante, mais surtout une voie dans laquelle elle s'était engagée à plein poumon, avant d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir que ce n'était pas le sienne. Celle qui a beaucoup gagné dans les catégories jeunes de l'équipe de France, qui ne regrette rien du parcours accompli et qui est depuis peu kinésithérapeute près de Marseille se confie sur France Bleu Hérault, au micro de Bertrand Queneutte.

Marion ROMANELLI avec Bertrand Queneutte

A quoi ressemble votre nouvelle vie ?

Pour le moment, elle n'a pas trop de forme (rires). Même avant d'arrêter, j'avais des envies de découvrir autre chose, de vivre des expériences nouvelles. Donc, c'est vrai que je suis une peu partie, entre guillemets, dans tous les sens. J'étais partie faire du bénévolat dans un centre de secours animalier, par exemple, à la montagne, avec un contexte social complètement différent. Parce que quand une association qui marche en grande partie grâce aux bénévoles, l'état d'esprit et les mentalités sont différentes. Et je pense qu'on est plus dans le vrai qu'avec le foot, où cela tourne beaucoup autour de l'image, etc. Avec le foot, on est peut-être un peu dans le faux, quelquefois, donc ça, c'était vachement enrichissant. Ensuite, j'ai pu partir plus d'un mois au Portugal. Il me restait aussi un an d'études, parce que j'avais redoublé. Donc, je m'étais pris un petit studio à Carnon, avec vue sur la mer. J'allais faire mon petit footing quand je le sentais. D'ailleurs, il était même plus efficace. J'ai fait des performances que je n'avais jamais fait avant. J'avais mon paddle. J'avais ma planche de surf aussi, quand il y avait des vagues. Après, je suis parti quelques mois pour faire fille au pair en Espagne. Une expérience hyper enrichissante aussi. Il est vrai que ma vie a toujours tourné autour du foot et des cours, donc je n'avais jamais rien découvert. Ensuite, je m'étais quand même inscrite dans un club en loisirs, en Espagne, et j'ai presque découvert un nouveau foot. Parce que depuis petite, c'est vrai que j'étais toujours dans la performance, toujours en recherche de résultats, toujours à prouver, à vouloir progresser, à vouloir réussir à aller au plus haut. Et c'est vrai que là, en fait, c'était juste pour jouer et m'amuser. Aucune pression. Je me suis même découvert des capacités. Un exemple tout simple : percuter balle au pied. Ce n'était pas mon jeu du tout. Et parfois, quand je jouais avec la réserve à Montpellier, on me demandait de faire ça parce que j'étais quand même assez rapide et puissante. Mais c'était impossible. Et puis là, ça se faisait tout seul. Après, le niveau n'était pas le même, c'est sûr. Mais voilà, j'ai noté une différence considérable. Puis, je me suis refait les croisés, donc je suis rentrée pour faire le nécessaire. Et puis là, je viens d'attaquer en tant que kiné en centre de rééducation et en parallèle, je suis une équipe de foot bénévolement (Rousset, ndlr). C'est tout bénef en terme d'expérience, je vois le foot d'un autre oeil, avec une autre casquette.

Marion Romanelli (à droite) et Sandie Toletti lors de la Coupe du Monde U17 en 2012, en Azerbaïdjan © Getty - Steve Bardens

Votre volonté d'en finir avec le foot professionnel, à seulement 23 ans, croyez-vous qu'elle soit liée à votre précocité ? Au fait que vous avez, très tôt, été plongée dans ce milieu, sans pouvoir vivre une adolescence "normale" ?

Le foot n'est pas le seul responsable, parce que je pense que j'ai mal géré mon double projet sportif et professionnel, puisque j'avais mes études de kiné à côté. Je n'avais pas de vacances, seulement une semaine à Noël, et presque pas de week-end parce que il y avait des matchs ou bien parce que quand je n'avais pas foot, j'avais cours, et vice versa. Je vivais sous pression au football, parce que j'ai toujours été dans l'optique de vouloir et de devoir prouver. Aussi parce que j'étais numéro deux à mon poste. Après, c'était Marion Torrent à ce poste là, devant moi, donc c'était justifié. Mais voilà, quand on est dans l'optique de progresser et vraiment j'ai le goût de l'effort et j'aime travailler, mais qu'il n'y pas de résultats concrets le week end, pas de temps de jeu, pas de finalité, c'est frustrant ! Même s'il n'y a pas d'injustice, c'est quand même difficile, dans la tête. Ensuite, j'avais aussi tout le temps mes examens dans la tête. Et même quand il y avait des périodes sans le foot et sans les cours, je devais rattraper les heures de stage que j'avais loupé à cause des entraînements. Quand je entrais chez moi, la charge de travail était très importante. C'est un mélange de tout qui m'a étouffé petit à petit, et à un moment, je saturais de tout. Émotionnellement, c'était un peu la catastrophe. Je n'arrivais plus vraiment à gérer. Ça impactait aussi ma vie personnelle.

Avez-vous envisagé de changer de club, pour au moins retrouver du temps de jeu et du plaisir dans le football ? Ou votre décision a-t-elle été au contraire radicale et rapidement tranchée ?

Non, elle n'a pas été rapide. Au contraire, et je pense que c'est ça qui m'a encore plus usé. J'ai été dans le doute pendant deux ou trois ans, à subir et à hésiter. Est-ce qu'il faut que j'arrête ou que je continue ? Après, forcément que changer de club aurait été la solution pour tester, mais j'avais mes cours sur Montpellier et c'était hors de question d'arrêter. Après, il était possible de faire des arrêts temporaires d'études. Par exemple, j'arrête deux ans et je vais jouer dans un club, mais après, il fallait que je revienne sur Montpellier. Et ça, je ne le sentais pas trop, d'arrêter les études alors que j'étais dans une dynamique assez rythmée. Donc je ne me voyais pas faire cet arrêt là. Du moment que j'avais mes cours sur Montpellier, je ne me voyais pas arrêter temporairement mes études pour après de voir revenir dans le cursus, en fait.

Etes-vous plus heureuse, aujourd'hui ?

Il n'y a pas photo. Globalement, je me sens beaucoup mieux. Déjà, j'ai perdu du poids, mais dans le bon sens du terme. Avant, je n'étais pas en surpoids, mais j'avais quelques kilos en trop, qui pouvaient peut être impacter mes performances. Sauf qu'en réalité, j'avais quelques troubles alimentaires. Je faisais des crises de boulimie. C'était une compensation du stress. Et au moment où j'ai arrêté le foot, j'ai perdu du poids facilement. Donc oui, j'ai perdu un peu de muscle, mais je me suis asséchée aussi. Je ne me prenais plus la tête sur ce que je mangeais. Et les crises de boulimie, je n'en ai plus fait du tout. Donc oui, je me sens mieux. Le seul point maintenant, c'est que j'ai tellement d'envies et des idées de projets que parfois, je peux m'éparpiller un peu. Et du coup, il faut plus que je me recentre et que je mette au clair mes idées. Mais bon, d'un côté, c'est peut-être bon signe aussi.

Vous réapprenez à vivre, finalement ?

A vivre différemment. J'apprends à vivre tout simplement, à vivre sans le foot. Parce que clairement, le foot, c'est un vrai choix de vie, avec une hygiène de vie à la quelle on doit se plier, qu'on doit adapter à nos plannings, à nos horaires de travail. On peut dire qu'on est toujours, un peu, en décalage avec avec les autres qui sont dans la norme. Même si je n'aime pas trop dire la norme. Et puis, ma vie a toujours tourné autour du foot. Donc là, clairement, je vis ! Ce n'est pas que je revis, c'est que je vis une autre vie. Et c'est vrai que ça fait du bien. Alors oui, parfois, ça me titille quand je vois les entraînements, quand je suis l'équipe en tant que kiné. Mais est-ce que ça me manque vraiment ? Pour l'instant, non.

Marion Romanelli a porté plusieurs fois le maillots des Bleues dans différentes catégories © Getty - Steve Bardens

Avez-vous totalement coupé avec le foot professionnel ?

En fait, le point important aussi, c'est que j'ai découvert que le foot n'était pas ma passion. Je pense que depuis petite, j'ai été un peu embarquée là dedans. Mon père, c'est un pur Marseillais. J'ai deux grands frères, donc le foot, j'ai toujours été dedans et comme depuis petite, j'ai toujours été dans la réussite, c'était pour moi une évidence. Mais petit à petit, quand j'ai commencé à me connaître vraiment en tant que personne, je me suis rendue compte que j'aimais jouer, mais par exemple, je ne suis aucune actualité et je ne connais aucun résultat. Je n'aime pas forcément regarder les matchs à la télé. Moi, j'allais aux entraînements, je faisais mon boulot, je jouais les matchs et donc je prenais les informations nécessaires pour ma pratique, mais je n'étais absolument pas passionnée. Du coup, j'ai gardé contact avec des filles avec qui j'ai joué, mais parce qu'elles étaient devenues des amies. Pour des raisons personnelles, pas par rapport au foot.

Vous avez fait un grand saut dans l'inconnu et il a fallu une grosse dose de courage, n'est-ce pas ?

L'inconnu ? Totalement. C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps au niveau de la réflexion. Mais d'un autre côté, j'aime l'aventure, j'aime les challenges, donc c'était aussi peut-être un défi. Et dans tous les cas, à la fin, je saturais tellement de tout... lors du confinement, j'avais des charges de travail pas possibles parce que j'avais des dossiers en retard. Mon mémoire, j'étais à la bourre complet. J'avais quatre mois pour faire quasiment tout mon mémoire parce que je n'avais presque pas avancé. Mes journées, ça se résumait à du 8h-20h, mais non-stop. Et bizarrement, je n'avais jamais été aussi productive, alors que j'avais une charge de travail pas possible, au niveau des cours. Et ça pouvait semblait être du travail travail chiant, mais au final, je prenais du plaisir. Et c'est là que je me suis dit : je vais envoyer un mail, je vais appeler et je vais demander de rompre mon contrat. A ce moment-là, c'était clair. Clair qu'il fallait que je change. Et ce changement est celui qui m'a paru le plus juste.

Vous avez évoqué votre famille : a-t-elle compris et accepté cette décision ?

Cela fait partie des points qui m'empêchaient un peu de lâcher les crampons. Ma mère ? Super compréhensive. Ma mère, elle va toujours un peu dans mon sens et dans ce qui me fait le plus de bien. Mes frère et soeurs ? Ils ont accepté de suite, même si je sentais une certaine déception, parce que que je faisais un peu la fierté. Mon père ? Ca a été très compliqué, parce que je pense qu'il vivait un peu à travers moi et lui, il ne l'a pas accepté du tout. Il ne s'est pas mis en colère, mais quand j'ai arrêté, j'ai senti comme un désintérêt, un certain mal-être. Donc ça, ça a été très compliqué et je le savais dès le départ. C'est ce qui m'a coûté aussi de dire stop, parce que je savais que ça allait impacter pas mal notre relation. Mais d'un autre côté, à partir du moment où il a accepté, nos relations se sont même améliorées. Parce qu'avant, nos conversations tournaient tout le temps autour du foot. Et moi, quand je quittais le terrain, j'avais juste une envie : penser à autre chose. Il y avait donc quelques tensions parce que ça tournait toujours autour de ça. Mais aujourd'hui, notre lien s'est renforcé. C'est même mieux qu'avant.

Vous avez été championne du monde et vice championne d'Europe avec les U17 en 2012. Vous avez été vice championne du monde U20 en 2016. En tirez-vous tout de même une fierté, malgré le constat final ?

La ferté, bien sûr qu'elle y est ! Et puis, ce n'est pas parce que j'en suis là maintenant que je regrette. Au contraire, je ne regrette absolument pas, parce que avec le foot, j'ai vécu des expériences incroyables. J'ai pu me forger une certaine personnalité. J'ai beaucoup appris sur moi-même, aussi. C'est clair que je ressens une fierté d'avoir fait tout ça. Si c'était à refaire, je pense que je le referais, parce que j'ai évolué. Et si j'en suis là, c'est parce que j'ai traversé tout ça. Je suis fière d'avoir fait tout ce chemin.

Vos anciennes partenaires étaient-elles au courant de tout ce que vous m'avez raconté ?

Mes ex-coéquipières qui sont devenues des amies le savent, parce que je partage beaucoup avec elles. Les autres, j'en ai pas forcément parlé, mais d'un autre côté, je ne pense pas que cela les surprendrait, parce que dès que j'ai arrêté, j'ai eu un certains retours et on me disait : ça ne m'étonne pas, parce que je te voyais aspirer à d'autres choses.