Marion Torrent : "Jouer une coupe du monde en France c'est le rêve ultime, la gagner serait le summum"

Montpellier, France

Le mondial de foot féminin démarre dans un mois en France. Le 7 juin prochain, l'équipe de France affrontera la Corée du Sud au Parc des Princes pour le match d'ouverture. Trois joueuses montpelliéraines sont dans la liste des 23 pour participer à la compétition. Parmi elles, la défenseuse du MHSC Marion Torrent. À 27 ans, elle compte 20 sélections chez les Bleues.

Après cette fin de championnat samedi, est-ce que maintenant vous réalisez ?

"J'ai commencé à la réaliser lorsque la liste des joueuses a été publiée. C'était important de bien finir la saison avec Montpellier. Nous avons terminé troisième, nous sommes rentrées dans nos objectifs. Mais maintenant faut faire place à la sélection et la préparation de cette coupe du monde qui sera très importante"

Vous retrouvez l'équipe de France dès mercredi

"Oui c'est ça. On aura trois stages avec un et deux jours de repos entre chaque stage."

Qu'est-ce que représente une coupe du monde en France pour vous ?

"Pour un sportif, une coupe du monde c'est déjà une grande compétition, la jouer en France c'est le rêve ultime. Le summum ce serait de la gagner parce que on a des chances de faire quelque chose de grand."

Vous y allez pour la gagner ?

"On aimerait faire plaisir aux supporters qui nous suivent depuis toutes ces années et au moins ramener un titre à cette équipe féminine qui en cherche un depuis longtemps. Donc on va tout faire pour ne rien regretter."

Votre entraîneur à Montpellier parle de vous comme un joueuse "battante et polyvalente", vous partagez cette analyse ?

"J'ai une formation au MHSC comme milieu de terrain. J'ai aussi joué défenseuse centrale avec Montpellier en Ligue des champions et puis j'ai été repositionnée en latérale. J'aime les efforts physiques, je suis assez généreuse dans les duels. Sur le terrain je fais tout pour ne rien lâcher."

On a le sentiment que votre tempérament à séduit Corinne Diacre la sélectionneuse des Bleues.

"J'ai vu qu'elle aimait bien cet aspect de moi. J'espère que toutes les joueuses vont apporter leurs qualités pour avoir une équipe homogène."

Vous êtes arrivée à l'âge de 12 ans au MHSC, vous aviez une relation particulière avec Louis Nicollin.

"C'est quelqu'un qui m'a vu grandir. J'ai toujours eu de la reconnaissance envers lui. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Il a fait beaucoup pour le foot féminin surtout ici à Montpellier. Je suis heureuse d'être en équipe de France et de représenter son club pour le Mondial."