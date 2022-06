Football, Marion Torrent prolonge au Montpellier Hérault jusqu'en 2026

Tout comme Téji Savanier, Marion Torrent, la "fille adoptive" de la Paillade a signé la prolongation de son contrat ce jeudi. L'internationale française fraichement sélectionnée pour l'Euro Féminin, a pris sa décision. Elle poursuit l'aventure au MHSC après dix-huit saisons au club.

Arrivée au club en 2004, la Montpelliéraine était en fin de contrat le 30 juin prochain avec le Montpellier Hérault. Figure emblématique de la section féminine, Marion Torrent aura tout connu du côté de la Paillade, de ses débuts à l'âge de 15 ans en D1 féminine, d'un titre en Coupe de France en passant par des épopées européennes historiques. La capitaine a disputé plus de trois cents matchs en professionnel avec Montpellier depuis la signature de son premier contrat en 2007.

Pour le président du club, Laurent Nicollin prolonger ses deux capitaines le plus rapidement possible était une priorité. Un message fort envoyé par le club du Montpellier Hérault qui reste sur trois saisons compliquées en Division 1 féminine avec des objectifs sportifs, comme la qualification pour la Ligue des Champions féminine. Les Montpelliéraines n'ont pas disputé la plus mythique des compétitions européennes depuis 2018.

Marion Torrent, internationale française, a disputé la Coupe du Monde en 2019 en France. Mais le rêve d'un titre s'est très vite envolé en quart de finale face aux Etats-Unis. En juillet, elle s'envolera vers l'Angleterre où elle disputera l'Euro Féminin. L'Equipe de France féminine entrera dans la compétition le 10 juillet prochain face à l'Italie, à Rotterdam.

Selon les informations de France Bleu Hérault, une autre internationale française, Charlotte Bilbault, devrait faire son retour du côté de la Paillade. La milieu de terrain au club entre 2010 et 2014, devrait s'engager dans les jours à venir.