ENTRETIEN EXCLUSIF - PSG : La remontada "c'est du passé" pour Marquinhos

Ce match sera-t-il une revanche ? Le PSG affronte Barcelone au Camp Nou ce mardi, en 8e de finale de Ligue des Champions. Il y a quatre ans, la "remontada" des Catalans en match retour avait laissé un souvenir amer aux Parisiens, avec une défaite 6 buts à 1, après avoir pourtant remporté le 8e aller 4-0.

La remontada, "c'est du passé"

"C'est une expérience qu'on a eue, difficile à vivre mais qu'on a digérée", assure aujourd'hui Marquinhos, le capitaine du PSG. "Aujourd'hui, on est dans une autre situation, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés, lance-t-il. La 'remontada' était un moment difficile, mais ça fait tellement longtemps, et on a vécu tellement d'autres choses après, que _ça fait partie du passé_."

Pas question pour le capitaine Parisien de parler d'une revanche voire d'une vengeance, quatre ans après : "nos deux équipes ont une histoire, on a joué tellement de choses l'un contre l'autre. On a gagné, ils ont gagné... C'est toujours un événement compliqué à vivre, mais _il faut savoir gérer et digérer, laisser toutes ces choses en dehors du terrain_", estime Marquinhos.

On sait ce qu'on doit faire : travailler, être positif, et avoir de bonnes énergies sur le terrain.

"Un match difficile"

Face au Barça, les Parisiens se savent attendus au tournant. "C'est un match très, très important, lance le capitaine du PSG. C'est la Ligue des Champions, face à un grand adversaire, un match que tous les joueurs rêvent de jouer. _On sait qu'à Camp Nou, c'est très difficile face au Barça_, alors il faut avoir la bonne personnalité et la bonne attitude pour ramener la victoire à la maison."

L'issue du match est d'autant plus imprévisible que le PSG a dû se contenter de deux victoires a minima dans la semaine qui vient de s'écouler, face à Caen et Nice. Dans le même temps, Barcelone est en proie à une grave crise financière avec les primes consenties à Messi. "Aujourd'hui, c'est très difficile de parler de favoris pour ce match, estime Marquinhos. Je pense que ça dépend beaucoup de l'attitude, des stratégies qui seront à mettre en place. Beaucoup de choses peuvent se décider dans le contexte du match. Le Barça, c'est le Barça : il y a des grands joueurs, ils sont chez eux. Nous aussi, on a nos forces et nos grands joueurs. C'est _un beau match_."

Neymar, d'adversaire à coéquipier

Cette remontada il y a quatre ans, les Parisiens l'ont subie en partie à cause de Neymar, auteur de deux buts lors du 8e de finale retour en 2017, à la 88ème minute, puis dans les arrêts de jeu (91ème minute). Le Brésilien avait alors enfoncé le clou de l'humiliation pour le PSG. Désormais dans l'équipe parisienne, il sera forfait pour la rencontre, après sa blessure aux adducteurs mercredi dans le match contre Caen. Il a déjà raté trois des six huitièmes de Ligue des Champions depuis son recrutement au PSG.

Contre Barcelone, il faudra donc faire sans lui et Di María, également forfait. "Ce sont des joueurs importants, on connait leur qualité et leur pouvoir de décider un match, reconnait Marquinhos. Mais on a plus besoin d'un collectif que d'un joueur ou l'autre. _Il va falloir s'en sortir, savoir jouer sans les absents, et aller chercher le bon résultat_."

> Marquinhos, capitaine du PSG, est l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce lundi matin. Interview à suivre à partir de 8h15 sur notre antenne.