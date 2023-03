Marseille est candidate pour accueillir les Bleus pendant les travaux du Stade de France en 2024

Et si les Bleus trouvaient refuge au Vélodrome ? C'est la proposition de Benoît Payan. Le maire de Marseille annonce que la ville et son stade sont prêts à accueillir les Bleus pendant les six mois de travaux du stade de France en 2024.

France-Côte d'Ivoire au Vélodrome, le 25 mars 2022 © Maxppp - Frédéric Speich Les Bleus au Vélodrome, c'est toujours un grand moment, qui pourrait revenir plus vite que prévu ! Marseille se porte officiellement candidate pour accueillir les Bleus en 2024, pendant les travaux du stade de France. Le maire de la ville Benoît Payan le fait savoir ce lundi : "Marseille, capitale du foot ! Nous sommes prêts et ville candidate pour accueillir l’équipe de France au stade Vélodrome", écrit l'élu sur son compte Twitter. ⓘ Publicité En effet, les Bleus vont devoir trouver un stade d'accueil, notamment pour préparer l'Euro 2024, alors que le stade de France sera en chantier avant les jeux Olympiques et Paralympiques. Avec sa capacité d'accueil de plus de 65.000 places, le Vélodrome est le candidat idéal, nous on le sait, reste à la fédération Française de Football de le confirmer ! Le dernier match des Bleus au Véldrome, c'était le 25 mars 2022, une rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire , remportée 2-1 par la France.