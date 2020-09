Marseille : face à Lille, l’OM en quête d’un premier succès au Vélodrome

L’OM va-t-il réussir à remporter son premier match à la maison, ce dimanche soir, en Ligue 1 ? Après avoir raté le coche, jeudi soir, face à Saint-Etienne, les Marseillais vont tenter de rectifier le tir contre Lille, ce dimanche soir. Mais les Dogues, galvanisés par leur deux derniers succès en championnat, pourraient faire mal aux mollets des marseillais en perte en confiance. André Villas-Boas exclut donc une deuxième défaite d’affilée dans un Vélodrome presque vide (1.000 personnes en tribunes) :

On va devoir jouer à notre meilleur niveau face à un adversaire direct pour une place qualificative en Ligue des champions – André Villas Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Retrouver la confiance… et pourquoi pas, aussi, l’invincibilité. La saison dernière, après leur victoire contre Lille, le 2 novembre 2019, les Marseillais avaient alors enchaîné en Ligue 1 une série de 13 matchs sans défaites (10 victoires et 3 nuls). Une phase dynamique qui reste dans un coin de la tête du milieu de terrain Boubacar Kamara : "Ça nous avait mis sur une bonne lancée. Donc à nous d’être vigilants et de bien commencer ce match."

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures, ce dimanche. À suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence.