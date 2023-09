"Marseille, l'endroit parfait pour grandir" dit Carles Martinez Novell avant OM-TFC

Après une trêve internationale marquée par le retour de Stijn Spierings dans la ville rose, place au terrain. Le TFC se déplace à Marseille ce dimanche avec l'envie de montrer de belles choses. Surtout après le match raté face à Clermont au Stadium il y a deux semaines (2-2).

"L'endroit parfait"

Le TFC, qui n'a gagné qu'un seul match en quatre journées, aimerait bien réaliser un exploit sur la pelouse du Vélodrome et surtout être plus constant dans ses prestations : "Marseille, c'est l'endroit parfait pour montrer notre mentalité. Dans certains matches, on attaque bien, dans d'autres non. Dans certains autres matches on défend bien, dans d'autres non. Il faut vraiment travailler sur notre état d'esprit, et le fait de croire en nous sur 90 minutes. Prendre conscience que chaque minute d'un match est importante. Marseille, c'est parfait pour montrer que l'on veut encore grandir, surtout au niveau psychologique", explique le coach Carles Martinez Novell.

Une semaine folle

Le TFC entame une semaine de très haut niveau avec trois déplacements costauds à venir. Après Marseille, il faudra aller en Belgique entamer la campagne d'Europa League face à l'Union Saint-Gilloise (jeudi) avant de jouer à Lens dimanche prochain. Un moment qu'attend avec impatience la recrue Franck Magri, qui découvrira le Vélodrome ce dimanche : "On a trois gros matches à jouer. Quand on commence le foot et qu'on a envie de devenir professionnel, on a envie de jouer des matches comme ça et des coupes d'Europe. On jouera tout avec beaucoup d'ambition. J'ai hâte d'y être. C'est excitant."

Rendez-vous ce dimanche dès 16h45 pour suivre la rencontre Marseille-Toulouse en intégralité sur France Bleu Occitanie.