"Marseille restera à tout jamais le premier"- Le sacre européen de l'OM raconté par Didier Deschamps

Il reste à jamais LE premier. Didier Deschamps est le premier joueur d'une équipe française à soulever la coupe de la Ligue des Champions le 26 mai 1993 à Munich, lors du succès 1-0 de l’OM face au Milan AC. Trente ans plus tard, le capitaine marseillais de l'époque se prête à l'entretien souvenir, au micro de Bruno Blanzat pour France Bleu Provence.

Des supporters "encore marqués à vie"

Au delà du match, de l'émotion des joueurs, des larmes aussi, ce dont se souvient Dédé, "ce sont surtout les les jours qui ont suivi notre retour à Marseille. Il y a eu tellement de la démesure, de la folie qu'on a pu partager avec tous les supporters de Marseille. Ils sont encore marqué à vie par ce moment là".

Sur le moment, le capitaine et son équipe ne se rendent pas forcément compte de ce qui est en train de se passer "parce qu'on a l'adrénaline, on sort du match", on gagne le titre "mais on se rend pas compte parce qu'à ce moment là, on ne sait pas que 30 ans après, il n'y aurait pas eu de victoire" pour une autre équipe française. C'est aujourd'hui que tout cela prend forme. Didier Deschamps prend conscience de l'exceptionnel "à travers les échanges qu'on peut avoir avec les gens qui étaient au stade ou ceux qui étaient devant la télé (...) pour eux, ça dépasse tout, ça prend même le pas sur leur vie privée".

Didier Deschamps en 1993, juste après le titre de l'OM à Munich © Getty - BASSIGNAC/JOANIN/TURPIN/Gamma-Rapho

Il y a ceux qui y étaient... et les autres : "Ceux qui ont moins de 30 ans ne l'ont pas vécu, ils s'en rendent compte à travers les photos (...) mais ils n'étaient pas présents. Ce n'est pas leur génération". Malgré ce temps qui passe "ça marque l'histoire d'un club et ça restera". A jamais les premiers... Didier Deschamps, toujours diplomate, qui souhaite quand même "à l'OM et aux autres clubs de connaître cela !". Mais oui : "Marseille restera à tout jamais le premier".

Bernard Tapie : "L'OM c'était son club (...) qu'il ait une place privilégiée, c'est une évidence"

Impossible d'évoquer la victoire, sans évoquer le Boss. Ce 26 mai 1993, cela fait deux jours que Bernard Tapie est à Munich, auprès de ses joueurs. "Il échangait beaucoup avec Jean-Pierre Bernès, Raymond Goethals, le staff et les joueurs. Il était partie prenante, avec tout ce que le personnage représentait, sa conviction profonde (...) Gagner la Ligue des Champions c'était son objectif quand il a pris Marseille (...) tant qu'on n'était pas en finale, on ne pouvait pas la gagner, mais là, il y avait la possibilité...".

L'OM aurait-il gagné sans Tapie ? "C'est difficile à dire", répond Didier Deschamps, prudent, toujours. Mais qui reconnaît le rôle primordial du Boss. "L'OM, c'était son club. Evidemment qu'il était partie prenante. Il intervenait très souvent, même s'il n'était pas là au quotidien". Le capitaine se souvient de "sa capacité à motiver et à convaincre (...) la force mentale" de Bernard Tapie." Évidemment que ça a été un moteur important pour l'ensemble du groupe et pour le club".

Didier Deschamps, Bernard Tapie... et la coupe de la Ligue des Champions (1993) © Getty - Christian Liewig/TempSport/Corbis

"C'est quelqu'un qui aimait parler, qui savait bien parler et utiliser les mots qu'il fallait. En plus, il avait le langage corporel, comme on dit aujourd'hui, qui était bien, conforme !"

Bernard Tapie mérite-t'il sa statue à Marseille ? "Oui"

Bernard Tapie mérite-t'il sa statue à Marseille ? "Sujet sensible..." répond l'ancien capitaine des Marseillais, même si "bien évidemment Bernard Tapie sera lié à l'OM et représente un OM victorieux". On insiste, il la mériterait quand même ? "Oui", lâche franchement Didier Deschamps, "comme tous ceux qui étaient présents, mais après ça relève du domaine de l'hommage. Il y a toujours des décisions politiques et autres. Mais que Bernard Tapie ait une place privilégiée, très importante dans l'histoire de l'OM, c'est une évidence".

