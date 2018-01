Strasbourg, France

Le Racing un peu dans le dur.

Même s'il s'est imposé en Coupe de France face à Dijon, le Racing reste sur deux piètres prestations en championnat, deux défaites avant Noël à Metz et vendredi contre Guingamp. Rien d'alarmant toutefois pour l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey : "La chance qu'on a c'est de pouvoir enchaîner rapidement. Perdre contre Guingamp, ça peut arriver, surtout pour un promu. On a l'impression parce que Strasbourg est au milieu de tableau, qu'on ne doit plus perdre. On est au-dessus de Paris presque en termes d'exigence. J'exagère un peu le trait, mais que modérément malgré tout. _Les gens doivent comprendre qu'on peut avoir des trous par moments_".

Champions project versus maintien's project

Malgré ses deux défaites consécutives, le Racing n'a pas trop reculé au classement de la Ligue 1 (11ème avec 24 points), alors que Marseille affiche une forme olympique. L'OM 4ème (avec 41 points) a perdu une seule de ses 15 dernières rencontres de championnat. "Potentiellement Marseille est supérieur à nous, explique Thierry Laurey, mais une fois que j'ai dit ça, je peux aussi trouver des arguments pour défendre notre cause. Il y a des moments où t'en as beaucoup, et puis des moments où t'en as un peu moins. Il y a des moments où t'arrives avec la kalachnikov, et des moments où t'arrives avec l'opinel, c'est selon. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça va être compliqué parce que c'est une équipe en forme. Tout le monde s'est moqué d'eux avec leur champions project mais ils sont dans les clous pour l'instant. Et nous on a annoncé quelque chose et pour l'instant on est dedans aussi, mais à un autre niveau, le maintien's project ou quelque chose dans ce genre-là".

Mangane et Liénard forfaits

Le Racing sera privé de Mangane et Liénard blessés. Aholou et Terrier reviennent dans le groupe.

🚨 C'est un groupe de 19 joueurs qui a pris la direction de Marseille ✈️ @AholouEudes et @Martin_Terrier opérationnels pour #OMRCSA 👍⤵️https://t.co/uQ3R5pDPj5pic.twitter.com/c7Mjrv2Cta — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 15, 2018

A l'aller à la Meinau, les deux équipes avaient fait match nul trois partout avec un scénario fou. Le Racing n'a gagné que 5 de ses 45 matchs de Ligue 1 au Vélodrome. La dernière victoire remonte à 1997.

OM - Racing coup d'envoi ce mardi soir à 19h. Début de la soirée sport à 18h30 sur France Bleu Alsace.