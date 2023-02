Martin Gastebois, Team Manager, organisateur dans l'ombre des déplacements du SM Caen

Martin a 25 ans et cela fait maintenant quatre ans qu'il occupe le poste de Team Manager pour l'équipe professionnelle du SM Caen . Un rêve pour ce fan de Malherbe.

"J'ai grandi près d'Avranches et cela fait maintenant six ans que je suis à Caen. Je suis un pur normand, un fan du club depuis tout petit. J'ai toujours supporté le Stade et j'ai d'ailleurs fait mon stage de troisième au SMC. C'est à ce moment-là que je me suis donné pour objectif de devenir un team manager du club. J'ai fait six années d'études en alternance dans le milieu du sport et j'ai intégré le club dans un premier temps en master et puis derrière en CDI."

Le Team Manager est chargé de toute la partie organisation autour de l'équipe notamment lors de ses déplacements. C'est lui qui a géré le prochain voyage à Metz pour assurer à l'équipe le transport et les conditions idéales pour préparer la rencontre.

"C'est gérer tout le quotidien : gérer le budget, négociation de tout ce qui est repas d'après match , avion, bus et hôtel. Mon objectif est de mettre les joueurs et le staff dans les meilleures conditions pour préparer le match. Alors je ne vais pas donner le budget. On choisit les modes de déplacements surtout en fonction du temps de trajet en bus et des délais entre les matchs. Notre politique, c'est qu'en dessous de cinq heures trente de bus, on ne prend pas l'avion mais si l'on joue trois matchs en six jours cela peut faire pencher la balance pour prendre l'avion ou non."

Martin Gastebois est un garçon discret, posé et qui fait preuve de sang-froid. Des qualités indispensables quand vous devez faire face aux imprévus lors d'un déplacement.

"Forcément il y a du stress parce qu'il y a toujours une part d'inconnue. On n'est pas sur place avant pour tout vérifier quant on part la veille du match. En amont, pas mal de coups de téléphone se mettent en place avec les chefs cuisiniers, l'hôtel, pour que tout soit bien cadré à notre arrivée. Avec l'avion, surtout avec la météo, il y a souvent des ajustements de dernières minutes à faire. Lors du déplacement à Sochaux le 20 janvier dernier, par exemple, en plein match les pilotes m'ont appelé pour demander de faire bouger l'avion sur un autre aéroport parce que celui où l'on devait partir n'avait pas de machine pour dégivrer l'avion. J'ai dû changer l'avion d'aéroport pendant le match pour partir derrière sans que personne ne s'en rende compte."

Un métier un peu caché où il faut être efficace sans que les joueurs se doutent des soucis d'intendance et qu'ils restent dans leur match.

Sa plus grosse galère? C'est évidemment le fameux voyage à Sochaux (déjà) l'an passé. Le téléphone de Martin a chauffé ce soir-là.

"En atterrissant en Allemagne à Stuttgart le jour de la rencontre, j'ai dû décaler l'horaire du match avec la Ligue de Football Professionnelle, trouver un bus en Allemagne etc. J'ai dû passer plus d'une centaine d'appels dans la journée pour pouvoir rejoindre Sochaux et que le match ait lieu."

Dans un métier où le turn-over est important dans le foot pro, la longévité de Martin Gastebois est bien la preuve que ce n'est pas une alerte météo qui va empêcher le jeune homme de trouver des solutions.