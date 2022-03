Maryan Wisniewski, figure du RC Lens et de l'équipe de France de football, décède à 85 ans

L'ancien attaquant international Maryan Wisniewski, originaire de Calonne-Ricouart et figure du RC Lens, est décédé à l'âge de 85 ans.

C'était un des meilleur buteur du RC Lens. L'ancien footballeur Maryan Wisniewski est décédé à l'âge de 85 ans, annoncent ce vendredi 4 mars la Fédération française de football et le syndicat des footballeurs professionnels. Né à Calonne-Ricouart en 1937, il s'était engagé avec le RC Lens à 16 ans, et y avait passé 10 saisons.

Le RC Lens, son club de cœur

Avec les Sangs et Or, Maryan Wisniewski, ailier droit, avait remporté une coupe Gambardella en 1958 et une Coupe Drago en 1960. Il marque 93 buts avec le club. Deux ans seulement après son arrivée, il est sélectionné pour jouer en équipe de France, à 18 ans.

Il sera le plus jeune joueur français de l'après-guerre à porter le maillot des Bleus. Il participe à la Coupe du Monde 1958, où la France termine sur la 3e marche du podium, aux côté de Raymond Kopa ou Just Fontaine. Il marque aussi l'histoire lors du match de 16e de finale retour de l'Euro 1964 contre l'Angleterre : auteur d'un doublé à la 3e et à la 75e, il emmène la France en 8e de finale sur le score de 5-2.

"À sa famille et ses proches, le club artésien adresse ses pensées émues et plus sincères condoléances", a réagit le RC Lens ce vendredi. Certains supporters envisagent déjà de lui rendre hommage lors du match contre Brest, samedi 6 mars au stade Bollaert.