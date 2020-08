Match amical des Girondins : large victoire 4-0 à Reims

Les Girondins ont largement gagné à Reims 4 à 0 leur premier match de préparation de l'avant saison. Les buts sont signés Oudin à la 28è minute, De Préville à la 30è, Zerkane à la 41è et Briand à la 67è. Ce sont donc deux anciens joueurs de Reims qui ont marqué : Rémi Oudin et Nicolas de Préville. Un large victoire qui fait du bien après deux matchs nuls à Angers (1–1) et contre Toulouse (0–0) à Agen et une défaite à Saint-Etienne (2–4).