Match amical : le Clermont Foot fait tourner et s'impose (2 à 1) à Châteauroux

Trêve internationale oblige, la Ligue 1 fait relâche ce week-end. Histoire de garder le rythme et d'impliquer l'ensemble du groupe pro, le Clermont Foot a disputé (et gagné) un match amical ce jeudi après-midi à Châteauroux devant 719 spectateurs.

Un succès 2 buts à 1 face à La Berrichonne, reléguée en National 1 la saison dernière. C'est Pierre-Yves Hamel qui a ouvert le score sur penalty (29') avant que Florent Ogier ne double la mise en seconde période (54'). Les Castelroussins ont réduit le score en fin de match (88').

Deux onze, deux schémas

Pascal Gastien et son staff doivent faire cette semaine sans ses joueurs internationaux partis en sélection : Jim Allevinah, Jean-Claude Billong, Jodel Dossou et Saif-Eddine Khaoui. Mais aussi sans Cédric Hountondji (blessé), Akim Zedadka, Jason Berthomier, Mohamed Bayo, et Rashani ont également été laissés au repos. Le technicien clermontois a composé un onze et un schéma tactique différents par période.

En première : Desmas - Kamdem, Busquets, Albert, Mendy - Gastien, Abdul Samed, Magnin, Iglesias - Tell, Hamel

: Desmas - Kamdem, Busquets, Albert, Mendy - Gastien, Abdul Samed, Magnin, Iglesias - Tell, Hamel En seconde : Djoco - Kamdem, Ogier, Boyer, Nsimba - Busquets, Gastien - Tell, Jaby, Diaby - Hamel

Magnin revient

Au rayon des très bonnes nouvelles, il faut noter le retour dans le groupe pro de Yohann Magnin. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 15 avril dernier face à Amiens (en Ligue 2), Magnin avait refoulé les terrains le 23 octobre dernier avec la réserve clermontoise (N3) à Bourgoin-Jallieu.

Cette victoire peut être bénéfique pour notre moral. On a tous accusé le coup après Saint-Etienne - Pascal Gastien

L'entraineur auvergnat Pascal Gastien a livré ses impressions à France Bleu Berry à l'issue de la rencontre. "Déjà content d'avoir gagné, ça faisait longtemps (NDLR : 16 octobre contre le LOSC), c'est toujours ça même si c'est un match amical. Mais j'aurais aimé qu'on ne prenne pas de but. On s'est fait peur sur la fin. C'était un match agréable dans un bon esprit. Je suis pleinement satisfait de manière générale. Ca peut être bénéfique pour notre moral. J'ai et on a tous accusé le coup après Saint-Etienne parce que c'est difficile à vivre sur un match comme ça, un match vraiment clé et capital"

Nice dans le viseur

Le Clermont Foot 63 retrouvera le championnat dimanche 21 novembre contre l'OGC Nice au stade Montpied. Ce sera à vivre en intégralité à partir de 17 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Une victoire serait le meilleur moyen d'oublier le cauchemar vécu dans le chaudron vert. Les Niçois restent eux aussi sur une énorme déception en championnat après avoir chuté à l'Allianz Riviera face à Montpellier.