Le Stade de Reims, battu en Belgique par le Standard de Liège (1-0), passe un premier test européen

La fiche technique

A Liège (Belgique), Le Stade de Reims s'incline face au Standard de Liège, 1 à 0

Mi-temps : 0 - 0

0 - 0 Spectateurs : Match à huis clos

Match à huis clos Temps : chaud

chaud Pelouse : excellente

excellente Arbitre : M. Bert Put

M. Bert Put But : Carcela (65e) pour le Standard

Carcela (65e) pour le Standard Avertissement : Cassama (58e) pour Reims

Cassama (58e) pour Reims REIMS : Rajkovic - Foket (Dingomé,45e), Faes, Abdelhamid (cap.), Konan (De Smet,45e) - Munetsi, Chavalerin - Touré (Sierhuis, 65e), Cassama, Zeneli (Ekitiké, 65e) - Dia (Cafaro,45e). Entr. : David Guion

C'est un menu assez inédit qui attendait le Stade de Reims en Belgique ce samedi. Un programme chargé avec une double confrontation face au Standard de Liège. Un premier match à 15 heures au Stade Maurice Dufrasne, l'enceinte principale de 30 000 personnes du Standard, malheureusement vide puisque le match s'est déroulé à huis clos. Et une deuxième opposition avec une deuxième équipe composée par David Guion, complétée par des joueurs de la Pro 2, qui elle se déroule sur la pelouse du centre de formation du club, à 17h30, à quelques pas du Stade Maurice Dufrasne.

Le Standard de Liège appréhendait ce match comme une dernière répétition avec la début de la Jupiler League. Un premier onze type pour l'entraîneur français Philippe Montanier avant que les choses sérieuses commencent samedi prochain. Et la première mi-temps a été assez rythmée, souvent menée par l'équipe belge qui ne s'est pas montrée très dangereuse pour autant. L'équipe rémoise s'est elle attachée à sa rigueur sur le plan défensive, mais n'arrivait pas a ressortir les ballons pour essayer de mettre en place son jeu de transition en tout cas...jusqu'à la 40e minute. Car les prémices de ce jeu directe portée vers l'avant s'est vue sur deux offensives conclues par une très belle frappe de Boulaye Dia (40e), détournée par le gardien belge. Puis une combinaison autour d'Arber Zeneli, qui s'est terminée par une frappe à bout portant de El Bilal Touré, repoussée sur sa ligne par un défenseur belge (42e). En deux minutes, le Stade de Reims a montré quelques enchaînements offensifs très prometteurs.

En deuxième période, avec 3 changements effectués, les Rémois ont mis le tempo dans les 10 première minutes avec encore beaucoup de rythme et de jeu direct mais sans pouvoir marquer. Et un peu contre le cours du jeu, les Rémois allaient encaisser un premier but. Un ballon perdu à l'entrée de la surface de réparation par Moreto Cassama, malgré une première reprise repoussée par Rajkovic, Medhi Carcela ne laissait aucune chance au portier rémois d'une reprise à 20 mètres du but (65e). Comme à leur habitude, les Rémois ont tenté de revenir avec cette envie de refuser la défaite, mais les quelques occasions ont manqué de précision. C'est la première défaite du Stade de Reims en match de préparation depuis la reprise fin juin. Pas de quoi s'inquiéter pour autant : Reims continue de suivre son objectif principal : celui d'être prêt pour la début du championnat à Monaco le 23 août prochain.

La compo de l'équipe rémoise pour le match de 17h30 : Diouf, Doucouré, Maresic, Drammeh, Sissoko, Locko, Sakava, Valentim, Brahimi, Mbuku, Hornby. Remplaçants : Ndiaye, Bella, Solet, Mbow.