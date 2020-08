Match Bordeaux - Nantes : "Tous les abonnés auront une place" assure le club

Les Girondins de Bordeaux n'ont pas pu avoir de dérogation, le match d'ouverture du championnat de Ligue 1 vendredi 21 août contre Nantes se fera devant 5.000 spectateurs seulement.

Même ceux qui sont d'habitude privilégiés resteront chez eux. Les salons et les loges ne rouvriront pas ce vendredi au Stade Matmut Atlantique à Bordeaux. Le club précise qu'il s'agit d'une décision préfectorale liée aux espaces clos. Les places traditionnellement réservées aux entreprises, aux partenaires, sponsors et autres VIP resteront donc vides.

7.000 abonnés au total

Au total, les Girondins de Bordeaux comptent 7.000 abonnés, en cumulant le grand public et les partenaires. Le club répète donc qu'avec la suppression des loges et salons, tous les abonnés grand public auront une place. Cela n'a pas empêché le site internet d'être en maintenance une partie de la journée à cause d'un trop grand nombre de connexion simultanées.

Un match sans les Ultras

En ce qui concerne les Ultramarines, ils ne seront pas de la partie. Ils expliquent dans un communiqué qu'ils trouvent la jauge de 5.000 personnes excluante. "Nous sommes la furie, la cohésion, la force du nombre, nous ne pouvons briser l'unité qui fait notre force. Nous vivons le football comme une émotion collective" écrivent-ils.